Àngels Barceló abandona el 'Hoy por hoy' de la Cadena SER

Àngels Barceló ha renunciado a la renovación al frente del programa matinal 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER. El 31 de agosto, con el inicio de la temporada 2026-2027, la SER estrenará una nueva etapa del histórico programa sin Barceló, que hoy ha comunicado a la emisora que no renovará su contrato, tal como ha confirmado la cadena en un comunicado.

Barceló ha conducido las mañanas de la SER desde 2019 junto al periodista valenciano José Luis Sastre, manteniendo el liderazgo de un programa con más de 40 años de historia por el que han pasado Iñaki Gabilondo, Carles Francino y Pepa Bueno. Su capacidad para conectar con la audiencia deja una marca en la historia del programa y de la emisora. Àngels Barceló ha declarado que agradece "infinito" la lealtad y la confianza de los oyentes así como "de mis equipos y de mis colaboradores".

Jaume Serra, director general de radio y negocio audiovisual, ha asegurado que han trasladado a la periodista "nuestro reconocimiento y agradecimiento por su dedicación y su aportación a la SER durante estos 21 años en ‘A vivir que son dos días’, ‘Hora 25’ y ‘Hoy por Hoy’. Los oyentes y nosotros hemos aprendido mucho con ella. Seguimos consolidando el presente de la radio y construyendo su futuro. Tenemos el mejor equipo de la radio en España, los medios, el talento y las ganas para seguir creciendo".

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Por su parte, Pilar Gil, consejera delegada de PRISA Media, ha recordado que ya anunciaron en la presentación del plan estratégico la puesta en marcha "de un gran proyecto de transformación y llegada a nuevas audiencias, que será aún más visible en la nueva temporada 2026-27, con el compromiso de seguir informando y acompañando a sus oyentes con la calidad y la calidez que siempre han caracterizado a la cadena”.