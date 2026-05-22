La Diputació de València publica la poesía completa de Max Aub, un tesoro literario inédito

La Diputació de València ofrece una insuperable obra para conocer el cuerpo poético del escritor Max Aub (París, 2-VI-1903-Ciudad de México, 22-VII-1972). 'Poesía completa 1925-1972' reúne, por una parte, los 325 poemas publicados en diversos libros, plaquettes y revistas que se editaron en el volumen 'Obra poética completa' (Biblioteca Valenciana-Institució Alfons el Magnànim, 2001) y, por otra, los más de 500 inéditos en manuscritos y en folios mecanoscritos, conservados tanto en la Fundación Max Aub de Segorbe, como en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México, publicados en el volumen 'Catálogo del corpus poético inédito de Max Aub' (Diputació de Castelló, 2019), que incluye, asimismo, la localización de los textos y sus variantes.

Con todo, una obra descomunal que permite conocer a la perfección a un intelectual clave en la literatura española y mexicana. Los lazos de Aub con València se establecen tras el estallido de la Primera Guerra Mundial cuando su familia se establece en la ciudad y cursa sus estudios de Bachillerato. En el Instituto Lluís Vives conoce a los hermanos Gaos, Juan Gil-Albert, Juan Chabás y Genaro Lahuerta, entre otros. Siguiendo los pasos de su padre, trabajó como representante de bisutería de caballero, actividad que implicaba viajar por toda España. Su adscripción al bando republicano durante la Guerra Civil le llevó al exilio. En Francia es detenido en varias ocasiones y finalmente deportado a los campos de trabajo en Argelia; del campo de Djelfa sale libre en mayo de 1942 y consigue llegar a México, donde se estableció, escribió y murió.

La producción literaria de Max Aub se encuadra en la Generación del 27 y abarca todos los géneros: novelas, cuentos, obras de teatro, guiones de cine, aforismos, diarios, ensayo y poesía. En general es mucho más reconocido por su narrativa y su teatro. Tal vez por la intermitencia en la publicación de sus libros de poesía no ha gozado de la difusión que merece en este género.

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Sin embargo, de la poesía de Max Aub se desprende el dominio de una voz poética profundamente imaginativa e independiente ante los tiempos tan convulsos que conoció, durante la guerra y después en el exilio mexicano; además, su poesía proyecta un singular atractivo por la gran polifonía de voces que pueblan sus versos, a menudo tan irónicas como irreverentes. A pesar de que él mismo en ocasiones manifestó “no entender de poesía, no tener oído”, estaba “obstinado siempre con la remota esperanza de haber logrado ese solo verso verdadero por el que un creador logra la salvación”, tal como apuntaba Ignacio Soldevila.