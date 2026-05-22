El Festival de Jazz de València presume de 14 Grammy con un presupuesto reducido a menos de la mitad en dos años

El Palau de la Música ha presentado la 29 edición del Festival de Jazz de València con una programación que suma 14 premios Grammy entre sus principales protagonistas, pero también con un presupuesto para el núcleo del certamen reducido a menos de la mitad en solo dos años. El festival se celebrará del 24 de junio al 26 de julio de 2026 con quince conciertos repartidos entre la Sala Iturbi, la Sala Rodrigo, los Jardines del Palau y dos pedanías de la ciudad, Castellar-Oliveral y La Torre, además del 26 Seminario de Jazz y Música Latina de Sedajazz.

MARIA SCHNEIDER & CLASIJAZZ BIG BAND / Briene Lermitte

El director del Palau, Vicent Llimerá; la subdirectora de Música, Nieves Pascual, y el coordinador del festival, Enrique Monfort, han defendido una edición marcada por la “eficiencia financiera”, el equilibrio entre figuras internacionales y talento local y la voluntad de consolidar el festival en el mapa internacional del jazz. Llimerá ha destacado la “nómina de artistas internacionales” y la fuerte presencia femenina, con nombres como Maria Schneider, Esperanza Spalding o Lizz Wright, al tiempo que ha subrayado la importancia de “proteger y promocionar” a los músicos valencianos y emergentes.

Lizz Wright / Hollis King

El presupuesto

La otra gran cifra de la presentación está en el presupuesto. La partida destinada al Festival de Jazz que se desarrolla en las salas del Palau y en sus jardines ha pasado de 317.854 euros en 2024 a 157.542 en 2025 y 136.944 en 2026. El descenso, según han explicado desde el Palau, responde a un cambio en el modelo de contratación. Antes, la institución asumía íntegramente el coste de los conciertos y el único retorno económico era la taquilla. Ahora, varios espectáculos funcionan “a taquilla” con los promotores, de modo que estos asumen parte del riesgo y también se quedan con una parte de los ingresos generados por la venta de entradas.

Pascual ha defendido que este sistema permite “cuidar las finanzas, ganar calidad y ahorrar” sin rebajar el nivel artístico del certamen. Llimerá, en la misma línea, ha asegurado que el apoyo externo y el nuevo modelo permiten ir reduciendo el coste y hacerlo “bastante asumible”. En paralelo, el presupuesto de Jazz a les Pedanies sí crece de forma sostenida: de 8.651 euros en 2024 a 20.267 en 2025 y 32.004 euros en 2026.

Esperanza Spalding / Rob Lewis

La programación

El cartel internacional tiene como grandes reclamos a cuatro artistas premiados por la Academia estadounidense. Maria Schneider, con siete Grammy y catorce nominaciones, debutará en València el 6 de julio junto a Clasijazz Big Band y Antonio Lizana. Monfort la ha definido como “la arreglista de big band más importante del panorama internacional” y ha destacado que la propia Schneider ha expresado su sintonía con la formación con la que actuará en la Sala Iturbi.

Un día después será el turno de Esperanza Spalding, ganadora de cinco Grammy y una de las artistas más singulares del jazz actual. Monfort ha recordado que la cantante, bajista y contrabajista estadounidense irrumpió con fuerza al ganar el Grammy a Mejor Artista Novel en 2011, imponiéndose a figuras del pop como Justin Bieber, y la ha descrito como una “artista total”, por encima de su faceta vocal o instrumental.

La programación de la Sala Iturbi incluye también a Lizz Wright, el 4 de julio, una de las voces de referencia en el cruce entre jazz, gospel y soul; a Joe Lovano, el 8 de julio, junto al trío de Antonio Faraò, Ira Coleman y Jonathan Blake; a Gospel Factory, el 9 de julio, en el primer concierto específicamente gospel del festival; y a José James con China Moses, que cerrarán el ciclo el 12 de julio con un homenaje a Marvin Gaye por el 50 aniversario del disco I Want You. Włodek Pawlik Trio, ganador de un Grammy en 2014, actuará el 5 de julio en la Sala Rodrigo en colaboración con el Instituto Polaco de Cultura en Madrid.

Joe Lovano Antonio Farao / L-EMV

Jazz valenciano

El jazz valenciano tendrá un papel transversal. El 1 de julio, la Sala Iturbi acogerá el proyecto Valencia Jazz “What a Wonderful World” Band, con Cristina Blasco, Bárbara Breva, David Pastor, José Luis Granell, Joan Monné, Ximo Tébar, Víctor Merlo e Igor Tavan. La apertura del festival llegará antes, el 24 de junio, en los Jardines del Palau, con la Jove Big Band Sedajazz, Perico Sambeat y Sara Dowling, una cita gratuita que Monfort considera que puede ser una de las más multitudinarias de la edición por su carácter abierto y por la apuesta por la juventud.

Un día después, también en los jardines, actuará la Banda Sinfónica Municipal de València junto al Pepe Rivero Quintet, bajo la dirección de Cristóbal Soler. Monfort ha defendido que no hay “otro festival en España” que pueda permitirse propuestas de este tipo con una formación sinfónica. Este año, sin embargo, no participará la Orquesta de València, aunque el Palau ya mira hacia 2027, cuando el festival celebrará su 30 aniversario.

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Jazz a les Pedanies llevará cuatro conciertos gratuitos a Castellar-Oliveral y La Torre. Isaac Romagosa Quintet y Adriano Tortora Quartet actuarán en Castellar-Oliveral los días 18 y 19 de julio, mientras que Focusyear 2026 y Le Dancing Pepa lo harán en La Torre los días 25 y 26. La programación se completa con el Seminario de Jazz y Música Latina de Sedajazz, del 14 al 17 de julio en el Conservatorio Municipal José Iturbi, como eje formativo y de relevo generacional del festival.