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Elizabeth Caplés llega a Rambleta con 'Querida yo: tenemos que hablar'

Elizabeth Clapés, una de las voces más influyentes de la psicología divulgativa en español, llega a Valencia con una conferencia que invita a repensar la relación que mantenemos con nosotros mismos

Elizabeth Caplés en Rambleta.

Elizabeth Caplés en Rambleta. / L-EMV

María Bas

València

El próximo 23 de mayo, Elizabeth Clapés visitará Rambleta de Valencia con 'Querida yo: tenemos que hablar', una conferencia que propone algo tan necesario como poco habitual: aprender a vivir de forma más amable con nosotros mismos. En esta conferencia, Clapés ofrece una guía para evitar el sufrimiento innecesario y comprender mejor la forma en la que gestionamos las dificultades que inevitablemente aparecen a lo largo de la vida.

Lejos de minimizar el dolor o restarle importancia, la psicóloga plantea una forma distinta de abordarlo: aprender a sostenerlo, relativizarlo sin invalidarlo y desarrollar una mirada más resiliente sobre lo que nos ocurre. A lo largo de la conferencia, el público descubrirá claves para comprender mejor sus propios procesos emocionales y adquirir herramientas prácticas para aplicar en el día a día.

Una propuesta que conecta con muchas de las inquietudes actuales en torno al bienestar emocional y que invita a iniciar una conversación pendiente: la que mantenemos con nosotros mismos. Con un estilo cercano, claro y profundamente humano, Elizabeth Clapés convierte esta conferencia en un espacio de reflexión compartida, donde el público puede reconocerse, cuestionar algunas creencias sobre el sufrimiento y empezar a construir una relación más amable consigo mismo.

'Querida yo: tenemos que hablar' es, en definitiva, una invitación a parar, escucharse y afrontar la vida desde una perspectiva más consciente y compasiva. Las entradas para la conferencia ya están disponibles a través de la web de Rambleta y mpcentradas.es

Promete ofrecer una nueva perspectiva sobre cómo afrontar las dificultades de la vida, gracias a una carrera volcada en la psicología y la divulgación. Coordina su propio equipo de profesionales de la salud y es creadora, coordinadora y docente de Máster en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA).

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Es autora de varios libros de gran éxito, como 'Querida yo: tenemos que hablar', 'Hasta que te caigas bien', 'Tú no eres el problema' y 'Perderte para encontrarme', acumulando más de 350.000 lectores. Como divulgadora, Elizabeth ha acercado la psicología a millones de personas a través de conferencias, medios de comunicación y redes sociales, donde suma más de un millón de seguidores. En la actualidad, está considerada como una de las divulgadoras más influyentes de la psicología hispanohablante.

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