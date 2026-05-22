Luis Galbis explora sus obsesiones visuales en la exposición 'Motivos Recurrentes' de Filtre

El espacio cultural Filtre C_E inaugura este sábado 23 de mayo la exposición 'Motivos Recurrentes', la nueva propuesta del artista valenciano Luis Galbis. La muestra, organizada por Lanevera Ediciones, abrirá sus puertas a las 12.00 horas en su sede del barrio de Patraix, en València.

Licenciado en Bellas Artes y Máster en Diseño e Ilustración por la Universitat Politècnica de València, Galbis ha desarrollado a lo largo de su trayectoria un lenguaje visual propio que se mueve entre la ilustración, la pintura y la escultura. Su trabajo incorpora con frecuencia materiales poco convencionales, como collages elaborados con telas de colores planos, que aportan una dimensión artesanal y matérica a sus composiciones.

Una de las obras de Luis Galbis en Filtre Centre Expositiu. / L-EMV

El artista ha colaborado como ilustrador con editoriales como Llibres de la Drassana y Editorial Sendemà. En 2020 inauguró la temporada expositiva de Lanevera Gallery con la muestra 'Entre tu casa y la mía', y posteriormente recibió el premio 'València se ilustra', reconocimiento que derivó en una exposición individual en La Rambleta. Además, en 2023 fue el encargado de realizar la imagen gráfica de la APIV.

Luis Galbis en Filtre Centre Expositiu. / l-EMV

En 'Motivos Recurrentes', Galbis reflexiona sobre aquellas imágenes, objetos y escenas que aparecen de forma reiterada durante los procesos creativos. La exposición aborda cómo esos elementos, repetidos y reinterpretados con el tiempo, terminan configurando un universo visual reconocible y una identidad artística propia. La muestra plantea estos "motivos recurrentes" tanto como refugio frente al bloqueo creativo como herramientas narrativas capaces de construir un imaginario personal más allá de lo representado.

Noticias relacionadas

La exposición podrá visitarse hasta el 28 de junio en Filtre C_E, ubicado en la calle Escultor Vicente Rodilla 7B izquierda, en el barrio de Patraix, de lunes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.