Russafart celebra su mayoría de edad y abre el barrio al arte contemporáneo con 315 artistas y 78 espacios

La Bienal de Arte Russafart volverá a llenar el barrio de Russafa de creación contemporánea los próximos 5, 6 y 7 de junio con una edición especialmente simbólica: la de su mayoría de edad. El certamen celebra su 18 aniversario convertido en una de las principales citas culturales de València y consolidado como una propuesta que permite al público adentrarse en los talleres y conocer de cerca los procesos de creación artística.

Bajo el lema 'Coto Público de Arte', Russafart 2026 reivindica el arte como un espacio compartido y accesible, alejándose de la idea de exclusividad asociada tradicionalmente al concepto de 'coto'. La imagen gráfica de esta edición, diseñada por el creador Arístides Rosell, plantea precisamente esa ocupación abierta del barrio por parte del arte, transformando talleres, comercios, calles y espacios culturales en puntos de encuentro entre artistas y ciudadanía.

Durante tres días, Russafa se convertirá en un gran recorrido artístico con la participación de 315 artistas repartidos en 78 espacios y 27 disciplinas diferentes, entre ellas pintura, dibujo, escultura, ilustración, fotografía, cerámica, instalaciones, muralismo, arte textil, videoarte, realidad aumentada y arte digital. Además, 27 comercios colaboradores se sumarán a la programación abriendo también sus puertas a las propuestas de la bienal.

La presentación oficial tendrá lugar el 3 de junio en Ubik Café, mientras que la apertura de talleres arrancará el viernes 5 de junio. Ese mismo día se celebrará una recepción institucional en la Nave Cultural 3 Ribes del Parque Central (CCNAVE3), uno de los principales focos de esta edición y espacio que albergará varias propuestas centradas en el arte digital, el audiovisual y el videoarte.

Cartel de Russafart 2026. / L-EMV

Entre las principales novedades destaca precisamente la incorporación de CCNAVE3 al recorrido artístico con proyectos coordinados por Cisma Art y la participación de colectivos como Tars LAB, Space Circles o Stack Mundi, iniciativa del artista Solimán López. El espacio también acogerá la intervención Raspall ART, del artista Lluís Salvador. “Queremos que CCNAVE3 funcione como uno de los grandes focos de experimentación de esta edición”, explica Arístides Rosell, coordinador general de la bienal junto a la coordinadora artística Rebeka Catalá.

'La mesa Cinco de Cinco' de Mahou en Veneno House

Otra de las novedades será la incorporación de Mahou Cinco Estrellas como patrocinador oficial de Russafart. La marca impulsará distintas acciones para integrar bares y comercios del barrio dentro de la programación de la bienal. Como arranque de esta colaboración, el próximo 27 de mayo Veneno House acogerá una presentación abierta al público con la acción performática 'La Mesa Cinco De Cinco', en la que los artistas Barbiturikills, Alejandra de la Torre, Andy Paneque, Disneylexia y David de Limón intervendrán de forma conjunta una pieza en directo.

Miguel G Frade en Russafa. / L-EMV

Rosell destaca que Russafart "representa el reencuentro entre el público y el primer espacio de la creación artística: el taller", y subraya el carácter simbólico de esta edición, que celebra "la mayoría de edad de un proyecto que ha crecido junto al barrio y junto a una ciudadanía cada vez más interesada en descubrir los procesos y lenguajes del arte contemporáneo".

Por su parte, Rebeka Catalá pone el acento en la diversidad de la programación y en la presencia femenina dentro del certamen. De los 315 artistas participantes, 164 son mujeres, una cifra que, según la coordinadora artística, refleja “la pluralidad y la fuerza de las prácticas artísticas presentes en Russafart 2026”. Algunos talleres, además, estarán integrados exclusivamente por mujeres artistas.

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La clausura de la bienal tendrá lugar el domingo 7 de junio en Sporting Club Russafa con un concierto del grupo de cumbia Los Perricolas, concebido como una celebración colectiva junto a artistas, colaboradores y público. Con esta nueva edición, Russafart reafirma su voluntad de convertir Russafa en un laboratorio cultural abierto, participativo y en constante transformación.