Aitana y Plex cocinan su primera paella

El paso de Aitana por el Roig Arena ha dejado dos noches de conciertos en 'sold out' desde hace meses, con colas de fans esperando desde la madrugada para ver a la cantante que está arrasando con su gira 'Cuarto Azul World Tour'. A esas dos jornadas se suman el sábado clásico valenciano en torno a una buena paella.

La artista catalana se ha metido entre fogones y montones de leña para ver en directo cómo se hacía. Lo había adelantado el viernes por la noche, durante el show: "Qué suerte tenéis en València con el clima y la comida. Mañana me voy a comer una paella o dos. Es la mejor paella, con romero y todo", dijo durante el concierto, levantando los aplausos del público.

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Dicho y hecho, Aitana volvió un tercer día al Roig Arena junto a su pareja Plex, aunque esta vez al restaurante Poble Nou, especializado en paellas a leña. Allí, como han hecho otros artistas antes de ella, participó en el proceso culinario de volcar el arroz para dejarlo cocer y, por supuesto, en el de repartir el arroz en los platos. A tenor de la cara de felicidad del vídeo, se nota que la disfrutó.