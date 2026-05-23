El Consell confirma la aportación de 50.000 euros al legado de la finca de Francisco Brines

La Generalitat Valenciana ha confirmado su aportación anual de 50.000 euros para la conservación del legado del poeta valenciano Francisco Brines y la protección de la finca l'Elca, en Oliva, como espacio de referencia de la poesía española.

El director general de Cultura de la Generalitat Valenciana, Ignacio Prieto, ha participado este viernes, en calidad de patrono institucional, en la reunión ordinaria del Patronato de la Fundación Francisco Brines de la Comunitat Valenciana, celebrada en la finca de l'Elca, sede de la Fundación y espacio vital y creativo del poeta valenciano y Premio Cervantes Francisco Brines.

Durante la reunión se han abordado diversas cuestiones relacionadas con la gestión de la fundación, entre ellas la situación y conservación de la finca de l'Elca, la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025 y diversas actuaciones orientadas a garantizar la adecuada preservación y funcionamiento de este enclave cultural singular.

Objetivos de la fundación

La Fundación Francisco Brines, creada por voluntad expresa del propio poeta y reconocida por la Generalitat en 2019, tiene entre sus fines la preservación de su archivo personal, biblioteca, vivienda y patrimonio cultural, así como la promoción de la poesía y de otras manifestaciones artísticas vinculadas a su figura.

Entre sus principales actividades destaca la organización del Premio Internacional de Poesía Francisco Brines, además de iniciativas de investigación, difusión y promoción cultural vinculadas al legado del autor.

En un comunicado, Ignacio Prieto ha destacado que la labor de la fundación conecta "plenamente con las competencias que ejerce la Dirección General de Cultura en materia de fomento de la lectura, apoyo a la creación literaria, promoción del libro, conservación del patrimonio bibliográfico y fortalecimiento del ecosistema cultural valenciano".

Preservar el legado

"Francisco Brines representa una de las cumbres de la literatura valenciana y española. Preservar su legado es preservar una parte esencial de nuestra memoria cultural colectiva. La Generalitat tiene la responsabilidad de contribuir a que las futuras generaciones puedan conocer, estudiar y disfrutar de una obra que forma parte del patrimonio literario universal", señaló.

El director general subrayó igualmente el valor simbólico y cultural de l'Elca, la histórica finca familiar del poeta en Oliva, concebida por Brines como un lugar de encuentro entre la literatura, el paisaje mediterráneo y la creación artística.

Declarada Bien de Interés Cultural por la Generalitat, constituye hoy uno de los espacios culturales más singulares de la Comunitat Valenciana y un referente para investigadores, lectores y amantes de la poesía.

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La presencia de la Generalitat en el Patronato de la Fundación Francisco Brines responde a la voluntad de colaborar activamente en la conservación y difusión de uno de los legados intelectuales más importantes de la Comunitat Valenciana y en esa línea se considera oportuno continuar con el apoyo a los gastos de funcionamiento de la Fundación y a la realización de actividades para el fomento de su obra con 50.000 euros anuales.