Fallece Agustín Andreu, filósofo y teólogo valenciano, a los 97 años

El filósofo y teólogo valenciano Agustín Andreu ha fallecido este sábado 23 de mayo a los 97 años. Nacido en Paterna el 30 de septiembre de 1928, Andreu dedicó su vida al estudio de la filosofía, la teología y la tradición humanista europea, alejándose de las corrientes académicas dominantes para reivindicar una visión espiritual y crítica del pensamiento.

Profesor durante casi dos décadas en la Facultad de Teología de Valencia, también impartió Ética y Antropología en la Universitat Politècnica de València y colaboró con el Instituto de Filosofía del CSIC. Fue además presidente de honor de la Sociedad Española Leibniz y uno de los principales introductores en España de autores como Jakob Böhme, Lessing, Leibniz o Shaftesbury, a través de traducciones, ensayos y prólogos que contribuyeron a difundir lo que él definía como “la otra Ilustración”.

Entre sus obras más destacadas figuran El cristianismo metafísico de Antonio Machado, El Logos alejandrino y los distintos volúmenes de Sideraciones. Asimismo, la figura de Andreu estuvo estrechamente vinculada a María Zambrano, relación que quedó recogida en Cartas de La Pièce (2002).

Vivió la Guerra Civil con 7 años en Paterna

Andreu vivió de niño el estallido y las consecuencias de la Guerra Civil, una experiencia que marcó profundamente su vida y su obra. “Yo soy un niño de la Guerra”, recordaba en una entrevista concedida en 2017 al periodista Juan Lagardera para Levante-EMV. “En Paterna se mataba a 300 metros de mi casa. Después de la guerra oía las descargas de los fusilamientos desde el campamento”. Aquellas vivencias, decía, se “amontonaban en el ánimo del niño como un material para pensar y para vivir”.

Agustín Andreu, filósofo y teólogo: "La edad moderna occidental es un inmenso error" / Levante-EMV

En aquella conversación de 2017 advertía de que “nos encaminamos a grandes catástrofes”, aunque matizaba inmediatamente su visión: “Soy pesimista a corto plazo. Optimista, a muy largo plazo, lo soy”. Hasta el final de su vida conservó una mirada profundamente reflexiva sobre el ser humano, la historia y la espiritualidad. “El hombre no ha podido matar el punto de bien que hay en el fondo suyo”, afirmaba.

Noticias relacionadas

Asimismo, Alfons García, subdirector de Levante-EMV, ya entrevistó al filósofo en 2006, en una conversación donde Andreu reflexionaba sobre la crisis de la Iglesia y de la espiritualidad en Europa. “El cristianismo de catedrales se ha acabado; el que se abrirá camino es un cristianismo de ermitas, de grupos de personas que se reunirán porque necesitan estar juntos”, aseguraba. Crítico con la cercanía histórica entre religión y poder político, defendía una fe más ligada a la experiencia humana y advertía de que “sin un método muy serio, nos espera como poco medio siglo de ridiculez”.