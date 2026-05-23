Pilar Jurado: "La música es mágica: tocas sentimientos y conmueves, que es algo sagrado y maravilloso"

Soprano, compositora y directora de orquesta, Pilar Jurado une interpretación lírica y creación musical en una brillante trayectoria que la ha llevado a los principales escenarios de Europa. La conversación comienza en lo alto de un céntrico edificio de Madrid con ella contemplando un mar de tejados y dirigiendo su vista hacia el Teatro Real, el templo que albergaba el Real Conservatorio Superior de Música y donde ella empezó a estudiar: “fue donde crecí musicalmente, después me fui al extranjero para continuar estudiando y trabajar, pero siempre he vuelto aquí, a mi ciudad”.

Pilar Jurado no venía de familia de músicos, pero sus padres pronto descubrieron su pasión: “Yo tenía siete años y estábamos de vacaciones, vimos Strangers in the Night y, al día siguiente, mi madre me vio con un xilófono pequeñito, de juguete, tocando aquella melodía; me preguntó si quería estudiar música, le dije que sí: tuvimos que esperar a cumplir ocho años para poder ingresar en el conservatorio, ahí comenzó toda la historia”.

Ella piensa que con la voz se nace, pero también se hace: “hay una parte fisiológica, pero también hay mucho trabajo detrás”. “Fui buscando a gente para estudiar en otros lugares y aprender a cómo hacerlo bien y a cómo tener una técnica vocal impecable; eso es lo que te permite que pasen los años y sigas cantando”, asegura.

Aunque ha cantado mucha más ópera que zarzuela, asegura sentir un lazo especial con su tierra al interpretar este género: “cuando más orgullosa me siento de la zarzuela es cuando la canto fuera de España”. Y prosigue: “Tenemos una música fantástica, tenemos un país y una cultura maravillosas; por mi trabajo y por estar viajando tanto fuera de España, me llegué a plantear vivir en Nueva York -estuve una temporada viviendo en Amsterdam y otra en Múnich-, pero siempre decidí volver a mi Madrid y a mi España porque como aquí no se vive en ningún otro sitio”.

En la entrevista rememora algunos de los hitos de su carrera. Su participación en la reapertura del Teatro Real en 1997 con La vida breve de Manuel de Falla es uno de ellos: “fue maravilloso; los que participamos de esos primeros elencos nos convertimos en historia viva del teatro”.

Jurado fue también en 2011 la primera mujer en estrenar una ópera en el Teatro Real -La Ópera en blanco- en la que fue compositora e intérprete: “hice también el libreto, fue un encargo del Teatro Real”. Y recuerda también con cariño la vez que, en el año 2000, debutó en el Liceu de Barcelona con la ópera D.Q. de José Luis Turina, en un montaje de la Fura dels Baus: “fue maravilloso”.

Preguntada por cómo y cuándo se dio cuenta de que, además de interpretar, necesitaba crear, Pilar Jurado asegura que es algo inherente a ella desde que nació, aunque asegura que “es verdad que cuando estudias, cuando te preparas, empiezas a tener más herramientas para crear”. La cantante reflexiona sobre la música y sobre la dimensión actoral que a menudo implica la interpretación sobre un escenario y explica cómo se siente cuando canta delante del público: “hay mucho de comunicación, cuando estás interpretando musicalmente porque estás tocando sentimientos, la música es mágica por eso; esa capacidad de conmover al otro es para mí de las cosas más sagradas y maravillosas que me ha dado quién esté ahí arriba”.

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Jurado reflexiona también sobre sus renuncias por dedicarse de forma tan intensa a la música: “He renunciado a muchísimas cosas, pero no las he sentido como una renuncia; cuando algo te gusta tanto la renuncia es una elección personal”. “Si tuviera que volver atrás, volvería a hacer exactamente las mismas cosas que he hecho porque en el momento que las hacía, era mi mejor opción y no me arrepiento de nada”, concluye.