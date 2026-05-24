San Isidro marca la agenda taurina valenciana para los carteles de la Feria de Julio

La Feria de San Isidro vuelve a funcionar como gran termómetro de la temporada taurina y condiciona de lleno la confección de la agenda valenciana de cara a la Feria de Julio. Lo que ocurra en Las Ventas no solo mide el momento de las principales figuras del escalafón, sino que también marca el camino para cerrar nombres, ganaderías y combinaciones para el verano taurino de València, que este año sí que tendrá toros tras las obras de remodelación del año pasado.

A la espera de la decisión de Andrés Roca Rey después de su paso por Madrid, los toreros valencianos Román Collado, que volvió a reivindicarse en Las Ventas tras cortar una oreja a un toro de Conde de Mayalde, y Samuel Navalón, que llega con el aval de haber sido el triunfador de la Feria de Fallas y a la espera de su paso en San Isidro, parecen seguros en la próxima Feria de Julio, un ciclo que tendrá tres corridas de toros -una de ellas parece segura la de Juan Pedro Domecq- y una novillada con picadores en las que reunirá a triunfadores de la temporada, toreros de la tierra y jóvenes valores.

De momento, Román sale reforzado de Madrid, lo que le ha hecho ganar enteros definitivamente para entrar en las combinaciones de la próxima Feria de Julio. Tras su faena al gran toro del Conde de Mayalde en Las Ventas debe haber premio gordo, no conformarse con las migajas de la pedrea. De lo contrario, habría que firmar la defunción de las eternas promesas del toreo.

Tanto en Madrid como en Sevilla, Román puso en práctica aquella máxima según la cual el mejor apoderado de un torero es él mismo, aunque ahora haya iniciado una nueva etapa junto al también matador de toros Luis Bolívar, una alianza que apunta a un futuro prometedor.

Su temporada merece una recompensa justa, no la prolongación en los despachos de viejas deudas. Se lo ha ganado en el ruedo, con sangre y con sus faenas en los grandes escenarios. En cualquier caso, Madrid sigue marcando el paso porque quien triunfa en San Isidro como ha hecho Román gana crédito inmediato para cualquier feria de máxima exigencia.

Samuel Navalón durante la puerta grande en la Feria de Fallas / Eduardo Ripoll

La vuelta de Navalón

Por su parte, Samuel Navalón, todavía por hacer el paseíllo en Madrid el próximo miércoles 3 de junio con José Garrido e Ismael Martín los toros de Lagunajanda, también volverá a hacer el paseíllo en València. Pero el torero de Ayora sigue con el buen tono en resultados, la regularidad de sus triunfos y la evolución de su forma de torear.

De hecho, en la Feria de Santiago de Santander, que ya se ha hecho oficial con un doblete de Morante de Puebla, Román y Navalón torearán juntos el lunes 20 de julio, junto a Diego Silveti, con toros de La Quinta. Lo mismo ocurre en la plaza francesa de Dax, en la que también actuarán juntos el próximo 12 de septiembre con Clemente frente a toros de Robert Margé.

Los novilleros

Otro de los toreros que sale reforzado de Madrid y tiene todas las posibilidades para entrar en las combinaciones de julio es el novillero catalán Mario Vilau, quien en la Feria de Fallas ya destacó tras dar una vuelta al ruedo y perder los trofeos por sus fallos con la espada. Con aplastante tranquilidad y una serenidad de escalofrío, sin gestos ni apariencia de dolor, Vilau recogió la muleta y el estoque tras la cornada que sufrió en Las Ventas para volver a torear. Como si nada hubiese ocurrido, por más que al salir y al entrar de las suertes la cojera del torero fuera cada vez más evidente. La oreja que cortó pareció curar todos los males.

El pulso en el escalafón menor sigue manteniendo viva la ilusión de los aficionados. El salmantino Julio Norte, que logró la puerta grande de Madrid, y el madrileño Álvaro Serrano, que también cruzó el umbral más preciado del toreo en este San Isidro, redondearían un cartel de altos vuelos para la Feria de Julio.

Miguel Giménez, en uno de sus triunfos en Perú. / Levante-EMV

La presentación de Giménez

Finalmente, el torero valenciano Miguel Giménez, torero de la tierra que todavía no ha hecho el paseíllo como matador de toros en València, también podría estar en otra de las combinaciones de la próxima Feria de Julio tras mantener contactos con la empresa gestora del coso de la calle Xàtiva. El diestro de la Pobla de Vallbona sigue en tierras peruanas por tercer año consecutivo preparándose para su próxima presentación como torero de alternativa en su plaza. El año pasado también tuvo un sonoro triunfo en la feria torista de Tafalla (Navarra) frente a toros del Conde de la Corte.

Noticias relacionadas

Una vez San Isidro eche el cierre, la Feria de Julio se hará oficial. Mientras tanto, los empresarios siguen madurando las combinaciones desde los despachos de Las Ventas. Que sea para bien. Esperamos.