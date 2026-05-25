El Ayuntamiento de València no tiene documentación del Festival de les Arts a dos semanas de su celebración

La celebración del Festival de les Arts en la Ciutat de les Arts i les Ciències entra en una fase de máxima incertidumbre a menos de dos semanas de la fecha anunciada. El Ayuntamiento de València no tiene constancia de que la promotora haya presentado ninguna comunicación formal sobre el evento previsto para los días 5 y 6 de junio, mientras que el juzgado ha rechazado la petición de Cacsa para obtener un aval judicial que permitiera mantener conciertos y actividades musicales en el recinto con controles de ruido.

Ambas circunstancias estrechan el margen del único gran festival que, por ahora, continúa anunciándose en la Ciutat de les Arts tras la sentencia que declaró vulnerados los derechos fundamentales de varios vecinos por las molestias derivadas de conciertos y actividades de ocio en este entorno. Otros eventos previstos inicialmente en el mismo espacio, como Love the 90s, I Love Reggaeton o BigSound, ya han cambiado de ubicación.

Aportar documentación

El Ayuntamiento ha requerido a Cacsa, la sociedad pública que gestiona el complejo, que aporte “con carácter inmediato” la documentación técnica necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigibles en materia de contaminación acústica y espectáculos al aire libre. El consistorio advierte de que, consultada la Plataforma Integrada de Administración Electrónica, la PIAE, no consta comunicación alguna ni por parte de la Ciutat de les Arts ni de ningún promotor sobre la celebración de un festival en este espacio.

El requerimiento municipal se produce mientras el propio festival sigue manteniendo en sus canales oficiales la Ciutat de les Arts como sede de la edición prevista para el 5 y 6 de junio. La ausencia de documentación formal contrasta con esa comunicación pública y ha aumentado las dudas entre los asistentes, que en redes sociales preguntan a la organización si el festival se celebrará finalmente en su ubicación habitual, si habrá cambio de recinto y cuándo se conocerán los horarios de las actuaciones.

La promotora, por ahora, se ha limitado a asegurar públicamente que trabaja “con normalidad” y que en los próximos días ofrecerá más información. La Generalitat, preguntada por este periódico sobre si se había presentado documentación relativa al festival, respondió únicamente que ofrecerá “novedades cuando las haya”.

No al incidente de ejecución

A esta incertidumbre administrativa se suma ahora la resolución judicial notificada este lunes. La plaza número 8 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de València ha acordado que “no ha lugar” al incidente de ejecución de sentencia presentado por la Abogacía de la Generalitat en nombre de Cacsa.

La empresa pública había pedido al juzgado que declarase que la programación de conciertos y eventos musicales prevista en la Ciutat de les Arts podía mantenerse, incluida la ambientación de la Terraza Umbracle, siempre que se respetasen los niveles de inmisión sonora y que los promotores acreditasen previamente ante el juzgado los medios técnicos y el procedimiento de control del ruido adoptado.

La jueza rechaza pronunciarse en esos términos. El auto recuerda que, en el momento procesal actual, solo cabría abordar la ejecución provisional de la sentencia si lo solicitasen sus beneficiarios, es decir, los vecinos demandantes, y con el objetivo de evitar situaciones irreversibles que pudieran comprometer la ejecución definitiva.

“Por tanto, no cabe declaración alguna sobre que la programación de conciertos y eventos musicales prevista en el recinto de la Ciudad de la Artes y de las Ciencias pueda mantenerse, así como la ambientación de la Terraza Umbracle”, señala la resolución. El auto añade que tampoco procede que los promotores de los festivales o la dirección de l’Umbracle acrediten ante el juzgado, antes de la celebración de los eventos o del inicio de la actividad, los medios técnicos y el procedimiento de control del ruido.

No es una prohibición expresa

La decisión no supone una prohibición expresa y directa del Festival de les Arts en este auto, pero tampoco permite concluir que el evento pueda celebrarse simplemente por demostrar que no supera un determinado umbral acústico, como los 90 decibelios. La jueza no concede ese salvoconducto judicial. Lo que resuelve es que no corresponde al juzgado declarar ahora que la programación musical puede continuar bajo determinadas condiciones técnicas.

El auto subraya que es la administración la que debe comprobar que se respeten en todo momento los niveles de inmisión sonora y el resto de parámetros necesarios para evitar una nueva vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en la sentencia. La resolución de origen obligaba al Ayuntamiento de València a adoptar las medidas necesarias, incluida la revocación de autorizaciones o la reubicación de eventos, para “imposibilitar definitivamente” la violación de los derechos de los demandantes.

En paralelo, el requerimiento municipal recuerda a Cacsa que cualquier actividad musical que pretenda celebrarse en el recinto debe acreditar previamente el cumplimiento de la normativa acústica municipal y de la legislación aplicable a espectáculos al aire libre. La ordenanza fija, entre otros límites, que las actuaciones musicales al aire libre no podrán superar los 90 dBA de LAeq en el foco emisor ni alcanzar por la noche más de 45 dBA en el interior de las viviendas próximas. Para garantizarlo, el consistorio exige la instalación de un limitador-registrador y la presentación de un estudio acústico que contemple todas las fuentes sonoras, las medidas correctoras y los niveles de recepción en el entorno.

Obras listas... "si el festival se celebra"

El Festival de les Arts queda así atrapado entre dos frentes: por un lado, el ayuntamiento reclama documentación inmediata y asegura que no tiene constancia formal de su celebración en la Ciutat de les Arts; por otro, el juzgado rechaza avalar que los conciertos y festivales del recinto puedan mantenerse mediante controles acústicos presentados ante la sede judicial.

La incertidumbre se agrava además por la situación física del espacio donde tradicionalmente se instala parte del festival. El estanque situado junto al Museu de les Ciències, donde se ubican el escenario principal y una parte importante del público, permanece vacío por obras vinculadas al proyecto de mejora de la recirculación del agua. Fuentes de CACSA explicaron la pasada semana que la intervención comenzó con retraso respecto al calendario previsto, aunque la Generalitat aseguró que, “si el festival se celebra”, el lago estará “adecuado” para acoger el evento.

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