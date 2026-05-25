Entradas concierto Estopa en Valencia 2026: precio, a qué hora empieza la venta y dónde comprarlas

Ha llegado el día. Hoy el lunes 25 de mayo, a partir de las 10.00 horas, salen las entradas para el concierto de Estopa en Valènciay podrán adquirirse a través de las webs oficiales de Roig Arena y de Iberdrola 125 aniversario.

Y es que Estopa ha elegido València para ofrecer su único concierto en España este año. El dúo formado por los hermanos David y José Muñoz actuará el próximo 28 de noviembre de 2026 en el Roig Arena, donde repasará algunos de los grandes éxitos que han marcado su trayectoria, desde Tu calorro hasta Como Camarón, La Raja de Tu Falda o Vino Tinto.

El concierto llega de la mano de Iberdrola, uno de los patrocinadores del recinto valenciano, que celebra su 125 aniversario con esta actuación especial en la ciudad. La cita convertirá al Roig Arena en el escenario de una de las noches musicales más esperadas del año para los seguidores del grupo de Cornellà.

Precio entradas para Estopa en València

Por el momento, no se ha comunicado el precio de las entradas, por lo que los importes se conocerán previsiblemente en el momento de apertura de la venta o a través de los canales oficiales del recinto y de Iberdrola.

Mafalda Cardenal, artista invitada

Estopa no estará solo en esta cita. La cantante y compositora Mafalda Cardenal será la artista invitada de la velada. Considerada una de las voces destacadas de la Generación Z, la joven intérprete ha ganado popularidad con canciones como tu fan y con su álbum debut, Mis Notas de Voz, compuesto por 18 temas escritos y producidos por ella.

Un concierto con fines sociales

Además de la parte musical, la compra de entradas contribuirá a proyectos sociales de cinco entidades: la Asociación Española contra el Cáncer, Acción contra el Hambre, la Fundación Tu Techo, Betania y la Fundación Integra.

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Con esta actuación, Estopa regresa a la Comunitat Valenciana tras su paso el año pasado por el festival Zevra de Cullera, en plena consolidación de una trayectoria que ya supera los 25 años y que los ha convertido en uno de los grandes referentes de la música en español.