Ocho autores, un ring de boxeo, un combate y mucha dramaturgia

Ocho autores de teatro, un ring de boxeo, 28 actores y un cinturón que decidirá el ganador del campeonato. Morgan Blasco, Josi Alvarado, Sònia Alejo, Mage Arnal, Alberto Martín de Miguel, Sergio Villanueva, Marta Chust Jaén e Iñaki Moral serán los ocho encargados de escribir un texto que representarán dos actores o actrices encima del cuadrilatero. Del 30 de mayo al 18 de junio, el Teatro Rialto de València, que acogerá las semifinales y la final, el Teatro Arniches de Alicante y el Teatro Principal de Castelló serán los encargados de acoger la competición que decidirá al campeón de la décima edición del Torneo de Dramaturgia de la Comunitat Valenciana.

Los enfrentamientos, por parejas y con una duración de 30 minutos por texto, tendrán como ganador al más votado por el público. Además, como condición, deben incluir en el texto que escriban la frase: “No permitáis que nadie os desanime con gilipolleces. Las personas podemos ser muy crueles. Quizá por miedo”, de la obra 'Los Reales' de Tomás Verdú, ganador del año pasado. Los autores no conocerán a los representantes de su texto hasta dos horas antes de la actuación, que representarán la obra como si de un combate de boxeo se tratasa.

Marta Chust Jaén fingiendo una pelea con Sergio Villanueva en la presentación del torneo / GVA

Los autores seleccionados

Como cada año, los ocho autores cuentan con reconocidas carreras dentro del mundo dramatúrgico. Morgan Blasco, creador de la compañía 'Teatre Al Vent' y 'Col·lectiu Intermitent', o actor reconocido por 'Olvido' o 'Los muertos también bailan' será uno de los representantes. Presentado como ‘El foraster d’Altea’, será uno de los que peleará por conseguir el título. No será el único. En la competición también estará Josi Alvarado, ganadora del primer premio del IX Certamen de Textos Breves Francisco Nieva con la obra 'My Monster just cares for Me', ganadora del premio SGAE Ana Diosdado para autoras y nominada a los Premios MAX, o Sònia Alejo, que además de haber ganado el premio 'Ciutat de València de teatre 2023' o haber sido finalista de los Premios MAX a Mejor espectáculo de calle, ya cuenta con experiencia dentro de la competición, pues ya participó en la primera edición.

También estarán Mage Arnal, escritora, directora y actriz de la obra 'Bye Bye Femenity', Alberto Martín de Miguel, actor de obras como 'Tangana' o 'Solanas', el actor, director y escritor Sergio Villanueva, autor de 'Laberinto de celuloides' o 'El secreto de los nocturnos', Marta Chust Jaén, fundadora de 'L’illa de pas teatre' en 2008 y de 'La Piadosa Creacions' en 2019, e Iñaki Moral, escritor, investigador escénico y director de 'Cuchillos de Palo'.

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El director general del Institut Valencià de Cultura, Álvaro López-Jamar, y la directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora, han sido los encargados de presentar a la maestra de ceremonias, Pilar Martínez, y a los autores y autoras que participarán en esta décima edición. “El torneo representa una fórmula teatral dinámica que promueve la descentralización, paridad y participación del público, que tiene un papel protagonista, ya que decide con sus votos la propuesta ganadora”, ha señalado López-Jamar.