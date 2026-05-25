La legendaria banda de heavy metal Manowar confirma concierto en València para 2027

València volverá a levantar los puños al cielo al grito de Manowar. La legendaria banda de heavy metal actuará el próximo 23 de marzo de 2027 en el Roig Arena, dentro de su gira mundial “Kings of Metal Fighting The World Tour 2027”, una cita llamada a reunir en la ciudad a los fieles de una de las formaciones más emblemáticas del género.

El concierto tendrá un fuerte componente simbólico para sus seguidores, conocidos como la “Army of Immortals”. La banda interpretará íntegramente su disco Kings of Metal, uno de los trabajos más representativos de su carrera, y también incluirá en el repertorio el tema Carry On, concebido como homenaje a todos sus fans.

Formada en 1980, Manowar irrumpió en la escena metalera con una propuesta marcada por la épica, la potencia sonora y un mensaje de esperanza, resistencia y perseverancia que ha convertido muchas de sus canciones en auténticos himnos para varias generaciones de seguidores. A lo largo de más de cuatro décadas, la banda ha acumulado discos de oro y platino y ha realizado más de 40 giras, con numerosos conciertos como cabeza de cartel y entradas agotadas.

La llegada de Manowar al Roig Arena refuerza la apuesta del nuevo recinto valenciano por acoger grandes citas internacionales. El espacio, concebido como un gran recinto cubierto multiusos para eventos deportivos, musicales, de entretenimiento y corporativos, cuenta con una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.

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Las entradas para el concierto saldrán a la venta el martes 26 de mayo a las 12.00 horas a través de la web www.roigarena.com.