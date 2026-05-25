El Prado apuesta por la colección gótica del Bellas Artes de València para una de sus exposiciones

"Excepcional". Esa es la palabra que más de una vez han gastado desde el Museo de Bellas Artes de València para referirse a sus colecciones de pintura gótica y del renacimiento, las cuales cuentan con una amplia variedad de obras entre las que destacan las piezas de artistas valencianos, pero también de autores de fuera de nuestras fronteras. Una distinguida recopilación de arte -referente entre las pinacotecas españolas- de la que 'va a echar mano' todo un referente nacional como el Museo del Prado para completar su exposición temporal ‘A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420)' que tendrá abiertas sus puertas hasta el 20 de septiembre.

En concreto, según ha dado a conocer este mediodía la Generalitat, la institución que dirige Pablo González Tornel prestará tres piezas al museo madrileño. En concreto, se trata de la tabla con ‘San Lucas recibiendo de la Virgen su vera efigie o verónica’ realizada al temple hacia 1375-1400 por Llorenç Saragossà; la tabla bifaz al temple con la ‘Verónica de la Virgen’ de Gonçal Peris -una muy similar a ella se vendió a finales del año pasado por 120.000 euros en Ansorena- y la ‘Anunciación’ de Pere Nicolau, realizada entre 1403-1410; y el ‘Retablo de los Siete Sacramentos’, que es -destacan- "el conjunto más completo elaborado por el florentino Gherardo Starnina hacia 1396-1397 por encargo de fray Bonifacio Ferrer".

La Verónica de Gonçal Peris. / Bellas Artes

Transferencias culturales

Todas ellas -junto a otras obras, propias y cedidas por varias instituciones, de artistas como Ambrogio Lorenzetti, Gherardo Starnina, Lupo di Francesco, Barnaba da Modena, Andrea di Petruccio, Geri Lapi, Miquel Alcanyiç, Ferrer y Arnau Bassa, los hermanos Serra, o Pedro de Córdoba- ayudarán a analizar "la recepción y asimilación de los modelos artísticos italianos en la España bajomedieval", así como a explorar "las transferencias culturales procedentes de la península itálica contribuyeron a la definición del paisaje artístico español".

"En un mundo de fronteras permeables, las dos orillas del Mediterráneo occidental fueron el escenario de viajes de ida y vuelta donde las creaciones de los maestros y la mirada de los espectadores estuvieron marcadas por el mestizaje artístico propio de unas identidades mediterráneas", explican desde la Conselleria de Cultura. La exposición está comisariada por el jefe de Colección de pintura europea hasta 1500 del Museo del Prado, Joan Molina, e incluye más de un centenar de obras entre pintura, escultura, orfebrería, manuscritos iluminados, dibujos, bordados o tejidos de seda, muchas de ellas poco conocidas, y algunas nunca expuestas hasta ahora.

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El ‘Retablo de los Siete Sacramentos’ elaborado por Gherardo Starnina. / Bellas Artes

Otro 'viaje' hace dos años

Asimismo, no es la primera vez que una parte de la colección del Bellas Artes de este periodo viaja rumbo a la capital española. Y es que hace dos años, más de un centenar de obras -entre las que se podían encontrar piezas de Sorolla o del siglo XX, pero también retablos góticos- ya viajaron a Madrid, en aquel momento para ser expuestas en la calle Alcalá Galiano, en el barrio de Chamberí, para exponerse en la Fundación Cristina Masaveu Peterson. Curiosamente, en aquel momento una de las obras que viajó ya fue la predela -la base- del 'Retablo de los Siete Sacramentos' ya que el tamaño del conjunto (249 x 189 centímetros) hacía imposible su traslado al completo.