La 'cara oculta' del actor de doblaje

Inglés, alemán, francés, turco e incluso coreano o japonés. Algunos de los idiomas más comunes de los que dobla un actor de doblaje español. Un trabajo de servicio, hecho por y para ayudar a la sociedad y a la cultura. Para aquellos fanáticos del cine y de las series que llegan a casa y eligen la película del día, son los héroes silenciosos que facilitan el acceso a su pasatiempo preferido. Un heroe que quizás está más enfocado en la población más mayor, pero que muchos de los jóvenes siguen aprovechando y disfrutando.

Un artista que se sigue escondiendo en las sombras, que no tiende a buscar el aplauso fácil del público, pese a que muchas veces lo merezca. La costumbre de ver las películas dobladas, sin los subtítulos saliendo debajo, recordando como eran las voces de los personajes más destacados y la sensación que provocaron la primera vez, es parte de la huella emocional que ha quedado incrustada gracias a la industria del doblaje. No es para menos, el doblaje español está considerado por los expertos como uno de los mejores del mundo. La preparación interpretativa, la adaptación vocal y la invisibilización de su trabajo son las consecuencias de lo que posteriormente tiene como recompensa el quedarse grabado dentro de la mente de miles de personas, que recuerdan tu voz pero no tu nombre.

Jose Luis Siurana durante una grabación de doblaje / Jose Luis Siurana

La invisibilidad de la voz

Con la llegada de las redes sociales, la figura del actor de doblaje ha alcanzado más visibilidad, pero no siempre ha sido así. Históricamente, la persona que pone voz a un personaje se quedaba en un segundo plano, se sabía que había alguien detras del personaje, pero se desconocía a la persona y a su figura. Jose Luis Siurana, actor de doblaje de personajes como Scooby-Doo, El Joker (en Harley Quinn) o Eggman (Sonic), nota la diferencia con la llegada de las redes sociales, ahora hay gente que le reconoce o le invitan a eventos, cosa que antes no pasaba. "Hace unos años no llegaba al público. Estábamos solos en la sala, grababamos y nos íbamos a casa", comenta el actor, que reconoce la invisibilización del actor de doblaje, pero también admite que nunca ha buscado ese reconocimiento de cara al público.

Es la diferencia principal con los artistas convencionales. Un actor de cine, un cantante o un bailarín muestra siempre lo que es capaz de hacer en público, buscando que los espectadores aprecien su arte. No es el caso del actor de doblaje, que busca el reconocimiento dentro de la escena, entre directores y guionistas, con el objetivo de conseguir más trabajo. Un trabajo difícil de realizar, en el que hay pocos matices que se pueden agregar a un personaje ya hecho y que muchas veces depende más del actor original que de la persona que le pone voz. Sin embargo, el alto nivel del sector tiende a mejorar más que a empeorar las películas, lo que posiciona al doblaje español "como uno de los mejores del mundo", según afirma Siurana.

Jose Luis Siurana en el estudio señalando algunas de las películas y series en las que aparece su voz / Kevin Contreras

Pese al nivel general, no todo el mundo puede vivir de doblar voces. Como en cualquier profesión artística, ni todo el mundo se baña en monedas de oro ni todo el mundo muere de hambre, depende mucho del nivel de cada uno y la cantidad de trabajo que realizan. "Hay niveles de protagonistas que no paran de trabajar y ganan un sueldo muy bueno, pero también los hay que trabajan poco porque están empezando, entonces trabaja menos", explica el actor. Una situación que también demuestra la precariedad del sector con sus trabajadores, que muchas veces se ven obligados a compaginar el doblaje de voces con otros trabajos para poder llegar a fin de mes. No solo depende de la calidad del actor, sino también del momento en el que se encuentre el doblaje. Para Siurana, el cierre de Canal 9 fue un golpe muy duro. El cierre de la productora valenciana significó dejar de lado las voces en valenciano, que representaban una gran cantidad del trabajo de su estudio.

En lengua propia y artificial

Con el cierre de Canal 9, se perdieron las producciones en valenciano. Unas producciones que no han vuelto a retomarse de forma asidua, lo que ha provocado que no se esté doblando "desde hace más de un año" nada en valenciano, algo que agrava más aún la situación si tenemos en cuenta que se trata de la televisión pública valenciana. "En castellano tenemos 300 cadenas, en valenciano no, y eso es lo que hay que cuidar", denuncia Jose Luis Siurana, que ve como el idioma local cada vez tiene menos presencia en el día a día y en los medios televisivos cuando se trata de ocio. La falta de grandes series y películas dobladas al Valenciano hace que los más jóvenes hayan perdido la costumbre de ver contenido audiovisual en valenciano, un hábito que comenzó con 'Bola de Drac' y que se ha topado con un vacío enorme en el paso a las series más 'juveniles'.

Sumado a esto, los actores de doblaje también se han encontrado con una amenaza llegada del futuro, pero que ya forma parte del presente. La generación de voces a través de Inteligencia Artificial (IA) cada vez está más desarrollada y supone una amenaza que cada vez acecha más de cerca. Por suerte, el público todavía no acepta la creación de voces por IA, que ve como la monotonía de las voces siguen faltas de personalidad, de emociones y carecen de una interpretación adecuada en muchos momentos pese a los intentos por parte de varias productoras. Los actores, que ven en la IA una amenaza creciente, ya han comenzado a firmar contratos y clausulas denegando el permiso para que puedan clonar sus voces con Inteligencia Artificial para tratar de preservar un futuro que parece más incierto que nunca.

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El actor de doblaje seguirá siendo ese artista poco reconocido, que vive detrás de un micro, nunca sale en pantalla y solo se le escucha la voz. La industria del doblaje sigue dominando el consumo audiovisual por encima de la versión original, y muchas voces de doblaje forman parte de la infancia de las personas, que siguen recordando con cariño la primera vez que escucharon frases como el mítico "Yo soy tu padre" de Darth Vader o el "Scooby Dooby Doooo" que interpretaba Jose Luis Siurana.