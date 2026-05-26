La incertidumbre que rodea al Festival de les Arts dispara el intento de reventa de abonos a la baja

La incertidumbre que rodea al Festival de les Arts está empezando a trasladarse al público. A menos de dos semanas de la celebración de la edición de 2026, prevista para el 5 y 6 de junio, muchos de los compradores que adquirieron abonos y entradas para el festival están intentando venderlos en las propias redes sociales del evento y en plataformas de compraventa. En una de ellas se contabilizan ya 621 anuncios relacionados con el festival, con precios que van desde los 35 euros hasta los 110 euros en el caso de experiencias VIP.

Estos serían precios, en general, algo inferiores a los que puso la promotora. Es decir, hay compradores que están vendiendo sus entradas a la baja. Cuando los abonos de la edición de 2026 del Festival de les Arts salieron a la venta el pasado septiembre, el precio inicial fue de 44,95 euros, aunque con el sistema de precios dinámicos el coste se fue elevando en pocos minutos hasta los 80 euros en el caso de los abonos generales. Curiosamente, los primeros en agotarse fueron los abonos Golden Vip, que llegaron a alcanzar los 210 euros.

Mensajes de reventa de abonos en las redes sociales del Festival de les Arts. / L-EMV

Aún hay abonos a la venta

Actualmente sigue habiendo abonos generales (es decir, de dos días) disponibles por 90 euros, Golden Vip por 210 y entradas de viernes (a 65) y de sábado (a 55). La situación contrasta con el ritmo de ventas de ediciones anteriores. En 2025, el Festival de les Arts agotó todos sus abonos en apenas media hora, mientras que para la edición de 2024 lo hizo en una hora. Este año, sin embargo, los abonos para 2026 todavía no se habían agotado a día de hoy.

Las dudas de los compradores se han intensificado en los últimos días ante la falta de información concreta sobre la celebración del festival en la Ciutat de les Arts i les Ciències. En las redes sociales proliferan los mensajes de usuarios que reclaman a la organización la publicación de los horarios de las actuaciones y, sobre todo, una confirmación clara sobre si el evento se celebrará finalmente en el recinto previsto. Las respuestas de la promotora, cada vez menos frecuentes, se limitan a asegurar que siguen trabajando “con normalidad” en la edición de este año y que en los próximos días ofrecerán más información.

El contexto no ha ayudado a rebajar la inquietud. El traslado de otros festivales inicialmente previstos en la Ciutat de les Arts a otros espacios, la sentencia relativa a los decibelios y las informaciones publicadas por este periódico sobre el requerimiento del Ayuntamiento de València a Cacsa han alimentado las dudas. Según ese requerimiento, la sociedad pública tendría que aportar la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de la normativa aplicable a los espectáculos al aire libre.

Entre esa documentación figurarían un proyecto técnico completo del festival y de sus instalaciones, planos, memoria, plan de emergencias o autoprotección, certificados de montaje y de electricidad, seguro, declaración responsable de instalaciones desmontables y toda la documentación acústica. La exigencia municipal se produce después de que el consistorio no localizara esa documentación en el expediente.

A ello se suma que el juzgado ha rechazado avalar que los conciertos y festivales del recinto puedan mantenerse mediante controles acústicos presentados ante la sede judicial. Esa decisión ha reforzado la incertidumbre sobre la viabilidad de los eventos musicales en la Ciutat de les Arts i les Ciències en las condiciones en las que se venían celebrando.

Modificación de condiciones

En paralelo, el Festival de les Arts ha modificado sus condiciones generales de acceso y venta de entradas en plena controversia sobre su ubicación. Los cambios que introdujo Trencadis Music, promotora del festival, a menos de un mes de su celebración, acotan el concepto de “modificación sustancial” del evento. La nueva redacción establece que los compradores no podrán exigir la devolución de sus entradas si el festival se lleva a cabo en un espacio diferente al previsto, siempre que el nuevo recinto se encuentre dentro del mismo municipio.

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La modificación resulta significativa porque afecta directamente a una de las principales preocupaciones de los asistentes: la posibilidad de que el festival abandone la Ciutat de les Arts i les Ciències. Además, las nuevas condiciones abren la puerta a reubicar al público en un recinto con gradas, una característica que no tiene el espacio donde está programado actualmente el evento.