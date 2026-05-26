Jaime Siles, premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana

El valenciano Jaime Siles ha sido el ganador del XXXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el más importante en este ámbito, dotado con 42.100 euros y que tiene por objeto reconocer el conjunto de la obra poética de un autor vivo. El jurado ha reconocido a un poeta que cumple "el ideal renacentista de artista total", que representa la experiencia poética en el margen de la reflexión filosófica y la poesía de pensamiento crítico, ha señalado al hacer el anuncio la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva. Este año se han recibido 65 candidaturas de 15 nacionalidades.

La presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, ha anunciado el fallo del jurado y ha destacado que Siles es "uno de los mejores representantes de la poesía de pensamiento crítico, situando la experiencia poética en el margen de la reflexión filosófica". "Siles es uno de los poetas más destacados de la poesía española contemporánea, con una obra que abarca tanto la poesía como la reflexión filosófica y literaria", ha añadido Juan Manuel Corchado, rector de la Universidad de Salamanca.

El galardón conlleva la edición de un poemario antológico, jornadas académicas y estudio de su obra a cargo de un profesor de la Universidad de Salamanca. Desde su creación, ha sido concedido a grandes voces de la poesía en lengua española y portuguesa, como Gioconda Belli, José Hierro, Mario Benedetti, Joan Margarit, Piedad Bonnett o Luis Alberto de Cuenca, premiado en 2025.

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Nacido en Valencia en 1951, Jaime Siles formó parte del grupo de los Novísimos y se dio a conocer con 'Canon', libro con el que ganó en 1973 el premio Ocnos. Licenciado en Filología Clásica, ha ejercido como crítico de literatura, arte y teatro y ha destacado por sus investigaciones alrededor de la poesía del barroco y la de la Generación del 27. Su poesía, destaca el jurado, se caracteriza por la depuración formal y la influencia clásica, así como por la precisión lingüística y la reflexión sobre el lenguaje. Es así como ha dado forma a títulos como 'Música de agua' e 'Himnos tardíos', con los que ha conquistado galardones como el Premio Nacional de la Crítica, el Premio Internacional Loewe, el premio Teresa de Ávila y el premio bienal de las Letras Valencianas, entre otros.