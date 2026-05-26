Megadeth toma el Roig Arena al asalto

Buen momento para revisar la cimentación y otros elementos arquitectónicos del Roig Arena después de concierto que Megadeth ofreció anoche. Para comprobar que todo está en su sitio y que no hay que lamentar daños estructurales. Y así vamos viendo cómo va a responder el coliseo de Quatre Carreres a las próximas visitas de Judas Priest y Manowar. Y es que el pabellón parece que sirve para todo, también para cobijar a la numerosa parroquia heavy que habita estos lares y que ya pude decir que forma parte del mejor circuito del rock duro mundial.

El viejo thrash metal es uno de mis placeres culpables. Me mola mucho pero tampoco he profundizado en el asunto más allá de los tres o cuatro grandes nombres y la docenita de discos legendarios. Así que tengo que fiarme de los más viejos del lugar cuando admitían, con cara de satisfacción ensoñadora y aspecto de haberse comido un pavo, que de todos los bolos que habían visto de Mustaine y compañía, el de anoche fue el mejor. Y oigan, como para decir que no.

Absolutamente a pelo, sin un aparatejo o cable a la vista, la banda californiana ofreció un repertorio plagado de grandes éxitos, tal y como corresponde a esta gira de despedida con la que están recorriendo el mundo entero. Tienen disco nuevo, homónimo, el decimoséptimo de su carrera, pero aun así tiraron de historia incidiendo en joyas como “Rust In Peace” y “Countdown To Extintion”. Y lo hicieron con un poderío bestial, una técnica apabullante y una actitud arrolladora. A un volumen atronador y con una energía atómica, nada mal para el tipo que fundó y lidera la banda, que ya tiene 64 tacos.

Durante una hora y veinticinco minutos, los norteamericanos hicieron disfrutar a los 12.000 asistentes con clásicos de la talla de “Skin o’ My Teeth”, “Hangar 18”, “Holy Wars”, “Peace Sells” o “Mechanix”. Arrasaron con “Ride The Lightning”, de la que Mustaine es coautor (no lo olviden) y se despidieron con “Symphony of Destruction” y “Holy Wars…”. Mientras tanto, todas las virtudes del género y también, por qué no decirlo, todos los defectos. Velocidad, definición, potencia, destreza y la clase que otorga ser la pieza original de una maquinaria universal. Se ve a la legua que ellos están a otro nivel, no se engañen, son colosales.

Lo que pasa es que, en el metal, todo es más grande, más largo, más exagerado, más abundante que en otros géneros de la música popular moderna. Las melenas, las muñequeras, los flecos, las luces, los amplis, los punteos, las escalas, los acordes, los ritmos, el volumen, las púas cogidas al soporte del micro. Todo es más explosivo, más descarado, todo parece rozar el cliché, si no es que lo abraza de manera absoluta. Ya, bueno, y a ellos qué demonios les importa.

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Los de arriba del escenario consiguieron emocionar a los que estaban abajo, y para mí ya es bastante. Y lo hicieron en buena lid, sin teatrillos ni fuegos artificiales. Si acaso hubo un par de breves momentos de cachondeo cuando salió su terrorífica mascota, Vic Rattlehead, a pegarse un paseíto. Y la peña, rugiendo como loca, cantando las partes a las que Mustaine no llegaba, coreando arreglos, imitando cada punteo con las manos o con la garganta, tirando cuernos al aire (y algún cubalitro de birra) y soltando adrenalina como para alimentar una central térmica. Y volviendo a protagonizar ese momento que forma parte desde hace 30 años de la historia del rock, que se ha sumado a un antiguo ceremonial que se puso en marcha en el momento que Elvis agitó por primera vez sus caderas. El riff de “Symphony Of Destruction” respondido por la voz de una nación, la del Metal: AGUANTE MEGADETH.