Sidecars, Carlos Ares, Niña Polaca e Iván Ferreiro abren los conciertos de Nits de Vivers 2026

Final del mes de mayo -repitiendo así la fórmula que el año pasado les llevó a hacer récord de asistencia- y el sexto año de Nits de Vivers ultima las horas para dar comienzo. Porque esta semana, concretamente entre las noches del jueves y el sábado, el ciclo de conciertos que se celebra en los Jardines de Viveros del Cap i Casal se iniciará con una selección de artistas que van desde Sidecars a Iván Ferreiro, pasando por Carlos Ares o Niña Polaca.

Las primeras actuaciones

En concreto, el certamen -que "convivirá con la naturaleza, la gastronomía y el ambiente mediterráneo de las noches de verano en València"- abrirá sus puertas a las 20 horas del próximo jueves por primera vez para que el público pueda prepararse antes del concierto de Sidecars, la banda -compuesta por Juancho (guitarra y voz), Gerbass (bajo) y Ruly (batería)- que se encuentra inmersa en plena gira para dar a conocer su último trabajo, 'Everest', el octavo disco de su carrera. Una actuación, que comenzará a las 21.15 horas, a la que llegarán acompañados por Bajo 79 en la cita inaugural.

Sidecars llegan a Nits de Vivers. / Levante-EMV

Un día después, a la misma hora, el turno será para el pop alternativo de Carlos Ares -que el año pasado lanzó ‘La Boca del Lobo’, una propuesta experimental y con toques folk- y también para "una de las bandas más destacadas del actual circuito indie nacional, Niña Polaca", que llega al recinto valenciano apenas un mes después de publicar su último trabajo, 'Dónde está la ONU cuando más la necesitas'. Un trabajo que sigue a 'Que adoren tus huesos' (2023) que 'revisitaron' artistas como Amaral, Carlangas, Sexy Zebras, La M.O.D.A., Dani Fernández, Travis Birds, David Kano o Antifresco.

Carlos Ares llega a Nits de Vivers. / Levante-EMV

Por último, en este tramo inicial, Iván Ferreiro protagonizará el sábado a las 22 horas una actuación en la que recorrerá todos sus éxitos desde Piratas hasta hoy. Dentro de su gira 'Hoy x Ayer', dará vida a las canciones que le han acompañado a lo largo de estos treinta y cinco años de trayectoria, sus doce discos de estudio y sus centenares de conciertos.

Niña Polaca llegan a Nits de Vivers. / Levante-EMV

Próximas actuaciones

La programación continuará la próxima semana con dos nuevas jornadas. El viernes 5 de junio llegará una de las noches más intensas del ciclo con Soziedad Alkoholika, Angelus Apatrida, Bala, Deaf Devils y Vaire, mientras que el sábado 6 de junio será el turno de Hoke, uno de los nombres más destacados del panorama urbano nacional.

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Todo ello, según destacaron los promotores cuando se dio a conocer el cartel y se pusieron a la venta las entradas el pasado diciembre, muestran que Nits de Vivers "sigue fiel a su esencia que consiste en ofrecer al público asistente música en directo y un entorno cómodo. Es por ello que, además de la elección del espacio, en el entorno privilegiado de Jardines de Viveros, el recinto contará un año más con una cuidada zona gastronómica y varias zonas de descanso repartidas entre la zona de comidas y la zona de conciertos".