Un ayuntamiento de Madrid plagia con IA el cartel de Paco Roca para la Fira del Llibre

El ilustrador valenciano Paco Roca ha denunciado en sus redes sociales la similitud entre el cartel que realizó para la Fira del Llibre de València de 2025 y la imagen utilizada por el Ayuntamiento de San Martín de la Vega, en Madrid, para anunciar su propia Feria del Libro, celebrada el pasado sábado.

“¿Qué es IA? IA eres tú... pero sin cobrar”, ha escrito el autor valenciano en un mensaje en el que ironiza sobre la evidente copia “artificial” de su trabajo. Las semejanzas entre ambas ilustraciones resultan especialmente visibles en la composición general, en la disposición de los personajes y en el recurso visual que articula la escena.

Cartel de Paco Roca para la Fira del Llibre. / L-EMV

En el cartel original, creado por Paco Roca para la 60 edición de la Fira del Llibre de València, las puertas de acceso a los Jardines de Viveros se transformaban en las páginas abiertas de un libro. A través de ellas, los visitantes se adentraban simbólicamente en el recinto para descubrir nuevas lecturas e historias. Ese mismo motivo aparece reproducido de forma muy similar en el cartel empleado por el consistorio madrileño.

La única diferencia evidente entre ambas imágenes está en el fondo. Mientras que en la obra de Roca la escena se sitúa en el paseo central de los Jardines de Viveros, sede habitual de la Fira del Llibre de València, en la versión de San Martín de la Vega el paisaje parece adaptarse al espacio donde se celebró el certamen madrileño. También varían algunos colores y detalles, aunque la estructura visual y buena parte de los personajes mantienen un parecido evidente con el cartel valenciano, pero con una carencia total de dinamismo y, por supuesto, de originalidad.

Roca ha aprovechado el caso para cargar contra el uso de herramientas de inteligencia artificial alimentadas con trabajos de creadores sin su consentimiento. “Esto demuestra de forma muy evidente cómo trabaja la IA, que se encarga de coger el trabajo de muchísimas personas para el beneficio de las empresas que la producen y de quien la usa de esa forma”, ha señalado el ilustrador.

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El autor de "Arrugas", "El invierno del dibujante" o la recién publicada "El viaje" ha subrayado que este caso resulta especialmente claro por el grado de parecido entre ambas imágenes. “Aquí es muy evidente porque no da opción a interpretar el error, pero en miles de otros casos esa evidencia queda diluida y, evidentemente, se está utilizando el trabajo de los creadores”, ha lamentado.