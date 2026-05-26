Paco Sanz sustituye a Bernardo Guzmán como director regional de la Comunitat Valencia de la Cadena SER

Bernardo Guzmán, hasta ahora director regional de la SER en la Comunitat Valenciana, ha sido nombrado nuevo director regional de la SER en Murcia, en sustitución de Domingo Camacho. Su puesto en la Comunitat Valenciana lo ocupará Paco Sanz, según un comunicado de la cadera radiofónica, que informa que estos cambios serán efectivos a partir del día 1 de junio de 2026.

Con el nombramiento de Guzmán, la Cadena SER "refuerza su apuesta por el liderazgo informativo, el desarrollo de nuevos contenidos y la consolidación de su vínculo con la audiencia".

Bernardo Guzmán, ha sido nombrado nuevo director regional de la Cadena Ser en Murcia / Levante-EMV

Bernardo Guzmán inició su trayectoria periodística en Antena 3 Radio en 1987 y se incorporó a la SER en 1994. A lo largo de su carrera en la emisora de Valencia ha ocupado, entre otros, la jefatura de informativos, la dirección de contenidos y, desde 2018, la Dirección Regional en la Comunitat Valenciana. Además, ha colaborado con diversos medios escritos y televisivos. En 2011 recibió el reconocimiento a la mejor Trayectoria Profesional en los Premios Periodísticos de la Comunitat Valenciana.

Al frente de la delegación de la Comunitat Valenciana pasa a estar Paco Sanz como nuevo director regional, cargo que hasta ahora desempeñaba Bernardo Guzmán. Con este relevo, la cadena abre "una nueva etapa centrada en el crecimiento, la innovación y el fortalecimiento de sus equipos en el territorio". Profesional de la radio con una sólida trayectoria de 32 años en la Cadena SER, Paco Sanz ha destacado por su liderazgo y gestión durante 14 años como director de SER Gandía.

Su experiencia en numerosos departamentos de la radio le aporta una visión global del sector y una probada capacidad para la dirección estratégica y operativa, la innovación y el desarrollo de equipos de alto rendimiento. Cuenta, además, con un Doble Máster en Marketing y Liderazgo Directivo.

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