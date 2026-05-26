La Sociedad Filarmónica de València celebra el III Concierto Homenaje al Patrimonio Institucional

La Sociedad Filarmónica de València celebrará este miércoles 27 de mayo, a las 19:15 horas, en la Sala José Iturbi del Palau de la Música, la tercera edición del Concierto Homenaje al Patrimonio Institucional, una iniciativa que tiene como objetivo reconocer y poner en valor el legado histórico, cultural y social de instituciones valencianas que han contribuido de forma decisiva a la construcción de la identidad colectiva de la ciudad.

Con esta nueva edición, la Sociedad Filarmónica de València reafirma su compromiso con la preservación y difusión del patrimonio institucional valenciano, entendiendo este patrimonio como un conjunto de prácticas, valores, conocimientos y vocaciones de servicio que han perdurado generación tras generación y que forman parte esencial de la memoria viva de Valencia.

En esta ocasión, el homenaje estará dedicado a diez instituciones emblemáticas por su trayectoria y arraigo histórico: el Hospital General de Valencia (1512), la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos (1768), el Colegio de Procuradores de Valencia (1876), Caixa Ontinyent (1884), Alzicoop (1892), el Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia (1897), la Casa de la Caridad (1906), el Centro Instructivo Musical de Benimaclet (1910), el Teatro Olympia (1915) y el Valencia Club de Fútbol (1919). Todas ellas representan ámbitos fundamentales de la vida valenciana -la cultura, la educación, la acción social, la música, la economía, la justicia, la sanidad y el deporte- y constituyen un patrimonio humano e institucional que ha marcado profundamente la historia de la ciudad.

El concierto contará con la participación del violinista Mikhail Spivak y el violista Andriy Viytovych como solistas, acompañados por la Orquesta de Cámara de la Sociedad Filarmónica de Valencia, bajo la dirección de Julen Fernández. El programa incluirá la interpretación de la Sinfonía nº 44 en mi menor “Trauer” de Joseph Haydn y la Sinfonía Concertante K.364 de Wolfgang Amadeus Mozart, una de las grandes obras del repertorio clásico para violín y viola.

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A través de este III Concierto Homenaje, la Sociedad Filarmónica de Valencia continúa consolidando una propuesta cultural que une música, memoria y reconocimiento institucional, subrayando el papel esencial que estas entidades han desempeñado -y siguen desempeñando- en la vida social y cultural valenciana.