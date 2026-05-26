Susi Sánchez y Arantxa Echevarría presentan 'Cada día nace un listo' en Kinépolis

Hace nueve años, los preestrenos de cine español de Kinépolis nacían con un claro objetivo: convertir nuevamente a València en un destino recurrente dentro de la promoción de nuestros directores e intérpretes. Esta tarde, el complejo de Paterna ha confirmado que aquella intención no solo cumplió con las expectativas, sino que las superó ampliamente, con un centenar de eventos exclusivos y visitantes tan ilustres como Los Javis, Mario Casas, Eduard Fernández, Belén Rueda, Miguel Ángel Silvestre, Álex de la Iglesia o Rodrigo Sorogoyen, entre muchos otros.

La película escogida para la efeméride ha sido la comedia 'Cada día un nace listo', que ha sido presentada por su directora, Arantxa Echevarría, y una de sus protagonistas, la actriz de Xirivella -y ganadora de dos premios Goya- Susi Sánchez. La trama sigue a un cantante en horas bajas (Hugo Silva) que, absolutamente desesperado, acepta sustraer un valioso cuadro de la casa de un rico empresario. Los problemas surgen cuando lo que comienza como un simple robo se convierte en una cadena de conspiraciones, sorpresas y una cantidad cada vez más suculenta de dinero.

"Por momentos, pienso en ella como un thriller satírico, y otras veces como una comedia negra. Pero lo que tengo muy claro es que está llena de contenido social", ha afirmado la realizadora bilbaína, que regresa a la dirección tras la espectacular acogida de su anterior trabajo, 'La infiltrada'. "La mayoría de nosotros nunca llegará a tener una vida de lujo. Los poderosos, en cambio, han llegado a ese lugar por un camino que se nos antoja imposible para el resto de los mortales. Pero todos, ricos y pobres queremos la felicidad. Y, aunque cueste reconocerlo, el dinero nos acerca a ella".

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"Para mí Arantxa es un icono, una diosa", ha confesado Susi Sánchez. "En esta película nos ha hecho disfrutar a todos de lo lindo. Es una mujer concienzuda, divertida, con mucha capacidad de improvisar y de introducir giros de guion sin que nadie los vea venir, haciéndolos perfectamente naturales para los actores. Cuando vino y me dijo que había escrito un personaje pensando en mí, me picó la curiosidad. Y la verdad es que acabé leyendo el guion a carcajada limpia, algo que casi nunca me pasa".