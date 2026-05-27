El Ayuntamiento de València ya analiza la documentación del Festival de les Arts para su celebración en la Ciutat de les Arts

El Ayuntamiento de València ya está analizando la documentación relativa a la celebración del Festival de les Arts en la Ciutat de les Arts i les Ciències, prevista para los días 5 y 6 de junio. Así lo ha confirmado el concejal Juan Giner, quien ha explicado que el consistorio ha constituido un equipo técnico específico para revisar los documentos aportados y determinar si el evento cumple con las exigencias legales, especialmente en materia de contaminación acústica.

Giner ha señalado que el Ayuntamiento está “muy pendiente” de la situación y que, ante la proximidad del festival, realizó un requerimiento a CACSA, la sociedad pública que gestiona la Ciutat de les Arts i les Ciències, para recordarle la obligación de cumplir toda la normativa aplicable. Según el edil, CACSA ha remitido al consistorio una documentación “muy voluminosa” sobre el cumplimiento de esos requisitos.

“Hoy están los técnicos del Ayuntamiento, hay un equipo técnico específico revisando toda esa voluminosa documentación y, cuando tengamos las conclusiones técnicas sobre cumplimiento o no, les podremos informar”, ha indicado Giner. El concejal ha insistido en que el Ayuntamiento está actuando para “velar” por el cumplimiento de la normativa “en todo caso” y, especialmente, en lo relativo a los límites acústicos.

Valencia. VLC. Limpieza y obras en el estanque de la Ciudad de las Artes / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Máxima incertidumbre

La revisión municipal llega en un momento de máxima incertidumbre para el Festival de les Arts, que por ahora mantiene anunciada su celebración en la Ciutat de les Arts i les Ciències. Otros festivales inicialmente previstos en el mismo recinto ya han optado por cambiar de ubicación tras la sentencia que declaró vulnerados los derechos fundamentales de varios vecinos por las molestias derivadas de conciertos y actividades de ocio en este entorno.

A esa situación se suma la reciente decisión judicial que rechazó pronunciarse sobre si la programación de conciertos y eventos musicales en el recinto podía mantenerse con la acreditación previa de medios técnicos y controles de ruido por parte de los promotores. El juzgado recordó que corresponde a la administración comprobar que se respeten en todo momento los niveles de inmisión sonora y el resto de parámetros necesarios para evitar una nueva vulneración de los derechos reconocidos en la sentencia.

El Festival de les Arts ha presentado a CACSA la documentación necesaria para intentar acreditar la viabilidad técnica del evento en la Ciutat de les Arts. Desde el recinto se ha señalado que esa documentación debe ser verificada técnicamente para comprobar que se ajusta a la normativa aplicable. Ahora, según ha confirmado Giner, el Ayuntamiento también está revisando el expediente remitido por CACSA.

"Muy voluminosa"

Entre esa documentación figurarían un proyecto técnico completo del festival y de sus instalaciones, planos, memoria, plan de emergencias o autoprotección, certificados de montaje y de electricidad, seguro, declaración responsable de instalaciones desmontables y toda la documentación acústica. La exigencia municipal se produce después de que el consistorio no localizara esa documentación en el expediente.

El edil no ha avanzado todavía si el festival podrá celebrarse finalmente en su ubicación habitual. “Cuando tengamos el análisis, porque además es una documentación muy voluminosa, podremos tener pronunciamiento”, ha señalado. En cualquier caso, ha recalcado que el consistorio pondrá “todos los medios” para que se cumpla la normativa, “sobre todo en materia acústica”, tanto por parte de la organización como de los responsables del recinto.

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