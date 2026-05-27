Cacsa allana el camino del Festival de les Arts: vacía la piscina de l'Hemisfèric y entrega la documentación al ayuntamiento

La Ciutat de les Arts i les Ciències (Cacsa) ha vaciado la piscina de l’Hemisfèric y ha retirado las letras instaladas sobre el lago, un movimiento que apunta a que el montaje del Festival de les Arts podría ser inminente, a la espera de los permisos y de la validación técnica de la documentación presentada. En esta zona, situada detrás del escenario principal, se instaló el año pasado el escenario Hibernacle.

La otra gran lámina de agua del recinto, la situada junto al Museu de les Ciències, donde tradicionalmente se ubica el escenario principal y se concentra la mayor parte del público, permanece vacía desde febrero por una intervención en el sistema hídrico y, tal como informó la Generalitat a Levante-EMV, estará listo "si finalmente el festival se celebra".

Cabe recordar que, en el caso de celebrarse, las actuaciones del Festival de les Arts no podrían superar los 90 decibelios (dBA) en el foco emisor. Pese a ello, un estudio encargado por la propia Cacsa en 2021 revela que, pese a esta limitación, el sonido que llegará al interior de las viviendas cercanas no bajará de los 45 dBA en horario nocturno y 55 dBA en horario diurno, una barrera que se ha sobrepasado en los últimos años y por el que el Ayuntamiento de València ya ha sido condenado.

Análsis de la documentación

El movimiento en el recinto se produce mientras el Ayuntamiento de València ha empezado ya a analizar la documentación aportada por Cacsa sobre la celebración del Festival de les Arts, previsto para los días 5 y 6 de junio en la Ciutat de les Arts. Así lo ha confirmado este miércoles el concejal de Urbanismo Juan Giner, quien ha explicado que el consistorio ha activado un equipo técnico específico para revisar el expediente y comprobar si el evento cumple con todos los requisitos exigibles, especialmente en materia acústica.

“El Ayuntamiento está muy pendiente del tema”, ha señalado Giner, quien explicado que, ante la proximidad del festival, el consistorio realizó un requerimiento a Cacsa, la sociedad pública que gestiona la Ciutat de les Arts, “para recordarle que se debe cumplir toda la norma”, sobre todo en lo relativo a la contaminación acústica. Según el concejal, el organismo dependiente de la Generalitat ha remitido una documentación “muy voluminosa” sobre cumplimiento normativo que ahora está siendo revisada por los técnicos municipales.

“Hay un equipo técnico específico revisando toda esa voluminosa documentación y, cuando tengamos las conclusiones técnicas sobre cumplimiento o no, les podremos informar”, ha indicado Giner. El concejal ha insistido en que el Ayuntamiento está actuando para “velar” por que se cumpla la normativa “en todo caso” y ha recalcado que se pondrán “todos los medios” para garantizar ese cumplimiento, “sobre todo en materia acústica”.

Entre la documentación que se habría requerido figurarían un proyecto técnico completo del festival y de sus instalaciones, planos, memoria, plan de emergencias o autoprotección, certificados de montaje y de electricidad, seguro, declaración responsable de instalaciones desmontables y toda la documentación acústica.

Lamina de agua vacía junto a l'Hemisfèric. / JM López

El festival: "Seguimos trabajando con normalidad"

Pese a la sentencia que condena al ayuntamiento por las molestias que provocan los festivales y que obliga al consistorio a tomar medidas, el Festival de les Arts ha seguido comunicando oficialmente la Ciutat de les Arts i les Ciències como sede de su edición de 2026. “Seguimos trabajando con normalidad”, ha sido su respuesta en las redes sociales ante las preguntas de los usuarios sobre la sede o los horarios.

El caso ha ganado tensión en los últimos días después de que el ayuntamiento requiriera a Cacsa la documentación para poder celebrar el evento y de que el juzgado rechazara el incidente de ejecución de sentencia planteado por la Abogacía de la Generalitat. La empresa pública había pedido que se aclarara si la programación de conciertos y eventos musicales podía mantenerse siempre que los promotores acreditaran previamente los medios técnicos y el procedimiento de control del ruido adoptado.

La jueza, sin embargo, rechazó pronunciarse en esos términos en una resolución no supone una prohibición expresa y directa del festival, pero tampoco concede un aval judicial que permita mantener la programación musical simplemente con la acreditación previa de controles acústicos. El auto recuerda que corresponde a la administración comprobar que se respeten en todo momento los niveles de inmisión sonora y el resto de parámetros necesarios para evitar una nueva vulneración de los derechos reconocidos en la sentencia.

Así pues, el ayuntamiento debe verificar el cumplimiento de la normativa, mientras la sociedad pública dependiente de la Generalitat debe revisar técnicamente la documentación presentada por la promotora y comprobar que se ajusta a las exigencias aplicables. En paralelo, el Festival de les Arts mantiene la programación prevista con nombres como Siloé, La La Love You, Pignoise, Leire Martínez, Two Door Cinema Club, Dorian, Carlos Sadness o Triángulo de Amor Bizarro, entre otros.

Lago junto al Museu de les Ciències. / JM López

Incertidumbre y reventa

La incertidumbre administrativa y judicial ya se ha trasladado al público. A menos de dos semanas de la celebración del festival, muchos compradores han empezado a intentar revender sus abonos y entradas en redes sociales y plataformas de compraventa. En una de ellas se contabilizan ya 621 anuncios relacionados con el Festival de les Arts, con precios que oscilan entre los 35 euros y los 110 euros en el caso de experiencias VIP.

Estos importes son, en muchos casos, inferiores a los precios oficiales que llegó a marcar la promotora. Cuando los abonos para la edición de 2026 salieron a la venta en septiembre, el precio inicial fue de 44,95 euros, aunque el sistema de precios dinámicos elevó el coste en pocos minutos hasta los 80 euros en el caso de los abonos generales. Los Golden VIP, los primeros en agotarse, llegaron a alcanzar los 210 euros.

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Las dudas de los asistentes se han intensificado ante la falta de una confirmación definitiva sobre la celebración del evento en su ubicación habitual. En las redes sociales del festival se acumulan los mensajes de usuarios que preguntan por los horarios, por el montaje y, sobre todo, por si el certamen seguirá finalmente en la Ciutat de les Arts i les Ciències o será trasladado a otro recinto, como ya ha ocurrido con otros eventos inicialmente previstos en este espacio, como Love the 90s y el I Love Reggaeton -que se celebrará este fin de semana en el estadio Ciutat de València-, o BigSound, que tendrá lugar a finales de junio en el Parc Central de Torrent.