Ismael ‘El Bola’ despide los conciertos de flamenco en Les Arts

El Palau de les Arts Reina Sofía pone punto y final este viernes a su ciclo de conciertos dedicados al flamenco con la visita de uno de los nuevos valores del cante, Ismael de la Rosa, ‘El Bola’. Descendiente de una estirpe gitana profundamente ligada al cante jondo, el artista actuará en el Teatre Martín i Soler a las 19.30 horas, mostrando como su madurez artística contrasta con su juventud como prometedor cantaor. Y es que, entre sus predecesores, está su tío abuelo Curro Fernández, de quien beben todos sus descendientes: Esperanza Fernández, Paco Fernández e Ismael Fernández, progenitor del joven trianero. La saga continúa ahora con Ismael de la Rosa, que irrumpe con nuevos aires en la escena flamenca, como defensor de las esencias del arte más puro, al que insufla frescura y sensibilidad contemporánea.

Debut a los siete años

'El Bola', no en vano, debutó profesionalmente con tan solo siete años en el Festival de Biarritz, escenario que sería el punto de partida de una carrera internacional, con actuaciones, en Estados Unidos, Japón, Francia o Suiza y trabajos con grandes figuras del género como La Chana, Güito, Farruquito, Antonio Canales, Esperanza Fernández, Alfonso Losa, Lola Greco, Rocío Molina, Manuel Liñán y Juana Amaya, entre otros.

Acompañado por 'El Peli' a la guitarra, Paco Vega en la percusión, Juan Roca a flauta y a la armónica y con Farruquito como artista invitado, Ismael de la Rosa propone para su primera actuación en el teatro valenciano un diálogo musical lleno de duende, en el que los palos se visten de la modernidad de los nuevos talentos, pero siempre desde el respeto a la tradición y al legado flamenco.

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Un ciclo de cinco conciertos

Este concierto, además, pondrá fin a un ciclo que arrancó el pasado 8 de noviembre con uno de los artistas que ha trascendido el género para convertirse en referente ineludible de la música española actualmente, Pitingo. Posteriormente, el 4 de diciembre, el Teatre Martín i Soler recibió a la joven Ángeles Toledano, una de las voces más prometedoras y fascinantes del panorama. Ya en este 2026, fue el turno el 26 de marzo de Argentina, quien presentó su 'Flamenco por Cantaora', un homenaje en el que revivió los palos más representativos del flamenco y al que -como explicó en este diario- llegó "más suelta" y "con más seguridad".