L'Associació d'Actors i Actrius valencians reconeixen a Eduardo Casanova i Xus Romero com premiats honorífics
Els Premis Taules serà per l'actor i director mentre que el Narcís s'entregarà a la dobladora valenciana en la gala del pròxim 16 de juny en el Teatre Principal de València
L'Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians ha donat a conéixer els seus premis honorífics 'Taules' i 'Narcís' d'enguany, que se sumen als nominats en les categories d'audiovisuals, teatre i doblatge coneguts fa uns dies. El Premi Taules, concedit cada edició a un actor, actriu o institució de fora de la Comunitat Valenciana per la seua rellevància cultural i social, s'ha atorgat enguany a l'actor i director Eduardo Casanova, per representar exactament el tipus de creador que mereix un reconeixement com aquest, ja que ha convertit la diferència en llenguatge artístic i la vulnerabilitat en una eina de transformació cultural. Mentrimentres, el Premi Narcís reconeix la trajectoria de Xus Romero, una de les veus més significatives del doblatge valencià.
La trajectòria de Casanova no es limita a la interpretació popular de Fidel en 'Aída'; ha construït una veu autoral única dins del cinema espanyol contemporani. Com a director de 'Pieles' i 'La Piedad', ha defensat cossos, identitats i sensibilitats allunyades dels cànons normatius, apostant per un cinema profundament humà, incòmode i valent. Eduardo Casanova ha obert espais de representació per a persones històricament assenyalades o invisibilitzades.
La seua obra parla de l'exclusió, el bullying, la por al rebuig, la diversitat i el dret a existir sense demanar permís. Ho fa a més des d'una estètica radicalment personal, recognoscible i coherent, alguna cosa molt poc freqüent en la indústria audiovisual espanyola. També mereix reconeixement per la seua valentia pública i humana ja que ha contribuït a visibilitzar l'estigma del VIH des de l'honestedat i el compromís social, utilitzant el cinema i el testimoniatge personal per a combatre prejudicis i generar empatia.
Quant al Premi Narcís, que reconeix tota una trajectòria artística i un compromís sostingut amb la professió i la cultura valenciana, i que és també el màxim reconeixement que atorga l’AAPV a un dels seus membres o col·laboradors, serà en l'edició d'enguany per a l'actriu valenciana Xus Romero, per ser una de les veus més estimades i imprescindibles del doblatge valencià.
La seua carrera va començar abans fins i tot que existira Canal 9, quan Televisión Española en TV2 en la seua desconnexió territorial va apostar pel valencià i Xus va ser triada per a protagonitzar el doblatge de L’aldeade l'auró, la primera sèrie de dibuixos animats doblegada al valencià, donant veu a Patty, la conilleta protagonista d'aquella producció històrica i pionera. Un treball realitzat al costat de Lluís Miquel Campos, en els Estudis Tabalet, que tant van contribuir a consolidar el doblatge en valencià com a disciplina artística.
Amb l'arribada de Canal 9, Xus es va convertir en una referència indiscutible. Va ser la veu d'Olivia en Popeye, de Krillin en La Bola de Drac, de Mafalda, d'Heidi, entre altres, i va prestar la seua veu a grans actrius del cinema internacional en la versió valenciana. També va participar com una de les veus protagonistes de Cuttlas Microfilms, la cèlebre sèrie d'animació creada i dirigida per Calpurnio, un dels il·lustradors i historietistes més importants del còmic espanyol, creador del vaquer minimalista Cuttlas.
Al costat de companys com Edu Borja, Rafa Contreras, Eduardo Zamanillo, Amparo Mayor, van donar vida als textos i Calpurnio, un gran admirador del seu talent, dibuixava a partir de les seues veus. Més enllà del doblatge, Xus va desenvolupar també una sòlida carrera en el teatre, on va interpretar a Doña Inés en el Centre Dramàtic Valencià.
El seu compromís amb el sector la va portar a participar en la vaga d'actors i actrius de 1992, i a formar part de l'associació des dels seus inicis, lluitant sense descans per millorar les condicions laborals dels actors i actrius de doblatge, i especialment per acabar amb la figura del fals autònom i aconseguir que foren reconeguts com a treballadors amb plens drets.
La gala de lliurament dels premis de l’AAPV se celebrarà el pròxim 16 de juny en el Teatre Principal de València i comptarà amb la presència de més de 500 persones, incloent-hi professionals del sector audiovisual i escènic i representants de les institucions culturals de la Comunitat Valenciana.
