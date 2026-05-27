Un catálogo plasma el legado artístico de la obra de Manuel Benedito

Ni solo un alumno de Joaquín Sorolla, ni tampoco únicamente un retratista de las mujeres nobles de su época. La obra vital y artística de Manuel Benedito (Valencia, 1875 - Madrid, 1963) va mucho más allá de esas dos circunstancias, una realidad que queda mostrada en el catálogo razonado sobre el pintor valenciano que este miércoles se ha presentado en la Real Academia de San Fernando en Madrid. Un trabajo "exhaustivo" de investigación que documenta a través de dos volúmenes toda su producción artística conocida y que pone, además, el cierre definitivo a los actos conmemorativos por el siglo y medio del aniversario de su nacimiento.

"Con la presentación de este Catálogo Razonado, la Fundación Manuel Benedito culmina los actos conmemorativos del 150 aniversario del nacimiento del pintor, entregando a la sociedad una obra fundamental que asegura la preservación y el conocimiento del legado de uno de los grandes maestros valencianos de todos los tiempos", destacan desde la entidad.

Vínculo con su tierra natal

En concreto, el pintor mantuvo siempre un vínculo profundo con su tierra natal, que le reconoció como Hijo Predilecto y le otorgó la Medalla de Oro de la ciudad. Ahora, ese inmenso legado pictórico, disperso por colecciones de todo el mundo, queda reunido y clasificado en esta obra monumental, que representa un acontecimiento de primer orden para el patrimonio cultural valenciano.

El catálogo, según han explicado, consta de dos partes. Por un lado, hay un apartado dedicado a sus célebres óleos, donde entre sus 964 referencias destacan tanto sus retratos como sus escenas costumbristas, e incluye el registro de obras actualmente en paradero desconocido pero documentadas fotográficamente en su época. El segundo tomo, compuesto por 996 referencias, se centra en su maestría sobre el papel, recopilando acuarelas, pasteles y dibujos que demuestran su extraordinario dominio técnico.

El artífice de esta investigación es Pascual Masiá, vicepresidente del patronato de la Fundación Manuel Benedito y gran conocedor de la obra del pintor, quien tras años de minucioso trabajo en el archivo de la Fundación —creado por la también valenciana Vicenta Benedito, sobrina del artista—, y en otras instituciones, museos y colecciones privadas, ha logrado fechar y contextualizar cada pieza.

"El catálogo razonado nace del estudio directo de las fuentes originales", afirma el autor. "Gracias a esta labor de arqueología documental que hoy hacemos pública podemos presentar el catálogo y seguimos sumando satisfacciones, persuadidos de que aparecerán obras que no hemos podido localizar y que serán incluidas en futuras ampliaciones".

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Exposición en el Museo de la Ciudad

Es, además, una publicación que se da pocos meses después de que terminara la exposición 'Manuel Benedito. El pintor y los modelos', organizada por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) y el Ayuntamiento de València y que estuvo ubicada entre diciembre y marzo en el Museo de la Ciudad. En aquella muestra, comisariada por el propio Masià y que reunió 65 obras -procedentes de la Fundación, pero también de colecciones privadas o de entidades como el Museo del Prado o el Bellas Artes de València-, se revisó la carrera del artista desde su época de pensionado en Roma hasta los lienzos que realizó durante su estancia en Países Bajos. Asimismo, entre ambos momentos, la exhibición también recuperó retratos como el de la bailarina parisina Cléo de Mérode, el de Ramón Pérez de Ayala, el de Isabel de Moncada o el que dedicó en 1926 a Concha Piquer.