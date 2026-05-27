El valenciano Jaime Siles recibe el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana: "Seguiré escribiendo hasta que me muera"

Jaime Siles (València, 1951) es una de las voces fundamentales de la poesía española contemporánea y una figura clave de la llamada generación de los Novísimos, el grupo de autores que renovó el lenguaje poético español en los años setenta a partir de la experimentación formal con una mirada cosmopolita de la literatura. El martes le comunicaron que había sido elegido como ganador del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en su 35 edición; el máximo reconocimiento que un poeta puede recibir en habla hispana.

Siles pasa la mañana del miércoles de una entrevista a otra. Además de poeta, es ensayista, articulista, crítico literario e incluso traductor. Es catedrático emérito de Filología Latina de la Universitat de València desde donde ha desarrollado su vertiente literaria pero también la investigación académica. De ahí que el jurado, presidido por la directora general de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, haya destacado en su resolución que se le otorga el galardón reconociendo el conjunto total de su obra porque "cumple el ideal renacentista de artista total".

Una afirmación que Siles acoge como un elogio porque "para alguien latinista como yo, el Renacimiento es la máxima referencia". En declaraciones a este diario, Siles explica que recibió la llamada el martes por la tarde de la directora general y no se lo creía, porque estaba convencido que este año se lo otorgarían a un autor latinoamericano, como ha sucedido en las últimas ediciones donde él fue finalista. El año pasado ya se le otorgó a un español, el madrileño Alberto de Cuenca, de ahí que pensara que no le correspondía a él ganarlo en esta convocatoria.

Precisamente el historial de poetas que han recibido este reconocimiento abruma a Siles, donde encuentra referentes premiados como el también valenciano Francisco Brines, Gonzalo Rojas, Rafael Cadenas, Ángel González, José Hierro o Claudio González. Desde hoy, el poeta entra a formar parte de este listado de autores galardonados tras haber sido elegido entre las 67 candidaturas presentadas en esta edición.

"Cuando me llamó, le pregunté a Ana de la Cueva si estaba segura porque no terminaba de créermelo. Es un elogio porque se lo dieron a todos mis referentes de la poesía de generaciones pasadas", explica.

A Siles se le concede el premio reconociendo el conjunto total de la obra publicada que, entre libros y artículos académicos, son más de 500 textos. No es la primera vez que le reconocen el trabajo de toda una vida, ya que el pasado octubre el galardón de la Ciudad de Granada-Federico García Lorca, pero antes también fue el Premio a las Letras Teresa de Ávila, el Premio a las Letras de la Generalitat Valenciana y el Premio Andrés Bello.

La angustia del poeta

Con el galardón actual, Siles no se planta: "Voy a seguir escribiendo hasta que me muera; tengo dos libros de ensayo ya en la editorial para revisarlos, otro más que estoy haciendo y un par de obras de poesía", explica. Tal como reconoce, "la angustia de un poeta es saber si lo que escribes será lo último, por eso siempre tengo una obra en marcha". "Es la única manera que tengo que evitar la angustia del silencio; cuando entrego un libro, tengo otro ya a medias, preparado y listo para continuar", afirma.

El poeta Jaime Siles en una imagen de 2018. EFE/PABLO MARTIN / EFE/PABLO MARTIN

Siles se ha enfrentado a ese silencio entre 1989 y 1999, coincidiendo con su etapa en el extranjero en residencias universitarias; no pasó nada en concreto, sencillamente se separó del mundo literario, lo vio y analizó desde fuera y concluyó que quería estar, "pero no quería aparecer".

Sin embargo, ahora se encuentra en una de las fases más prolíficas de su carrera y no pierde ni la inspiración ni las ganas. De hecho, reconoce que echa mano de los cuadernos antiguos donde escribía y se da cuenta de que en la poesía, uno se adelanta a sí mismo, porque en un momento concreto escribe algo que no encaja con la línea actual, pero cuando pasan los años y vuelve a los escritos, se da cuenta de que cumple con la línea que desarrolla ahora. "Son cuadernos espirituales donde vuelves siempre", concluye.

Una vida dedicada a las letras

Doctor en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca, Siles ha compaginado durante décadas la escritura con una intensa carrera universitaria e investigadora. Ha impartido docencia en universidades españolas y extranjeras y ha ocupado cargos como la presidencia de la Sociedad Española de Estudios Clásicos o la dirección del Instituto Español de Cultura en Viena. Buena parte de sus investigaciones se han centrado en las lenguas prerromanas, la literatura latina y la influencia de la tradición clásica en la poesía contemporánea, además de estudiar con profundidad el barroco y la Generación del 27.

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En distintas entrevistas, el poeta ha reivindicado el papel de la poesía como un género con lectores "muy activos" y ha reflexionado sobre la transformación de la creación literaria en las últimas décadas. Para Siles, la poesía actual vive una etapa de enorme diversidad estética y de máxima subjetividad, en la que resulta difícil establecer corrientes dominantes. Esa combinación entre rigor, sensibilidad y lenguaje ha convertido su obra en una de las más influyentes y respetadas del panorama español.