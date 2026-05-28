Badlands ultima el lanzamiento de su primer disco en castellano con el single 'San José'

Tras marcar el inicio de una nueva etapa con ' Despedida ' , Badlands continúa avanzando en la construcción de su próximo trabajo con el lanzamiento de San José, el segundo adelanto de un álbum homónimo que verá la luz en 2026. Disponible a partir del próximo 29 de mayo junto a su videoclip oficial, la canción profundiza en el universo creativo que articula esta nueva fase de la banda y sitúa en el centro un espacio que ha resultado determinante para su transformación artística.

Más que un título, 'San José' es un lugar real. Ubicada en Requena (Valencia), esta finca rodeada de bosque, viñedos y campos ha sido durante el último año el enclave donde Badlands ha compuesto, producido y grabado gran parte de su nuevo disco. Convertida en estudio improvisado y refugio creativo, la casa ha acogido el proceso de gestación de un trabajo que marca el regreso de la banda tras cinco años de silencio y el inicio de una identidad renovada.

Pero San José es también mucho más que un espacio físico. La canción explora la dimensión simbólica de este lugar, concebido como territorio de sanación, transformación y nuevos comienzos. Un entorno que en distintos momentos ha servido como refugio para quienes lo habitaron y que hoy representa para Badlands la posibilidad de reconstruirse, experimentar y encontrar una nueva voz.

En el plano sonoro, el single amplía el camino iniciado en ' Despedida ' y presenta nuevos matices dentro del universo de la banda. Elementos vinculados al folklore conviven con atmósferas más oscuras y una presencia electrónica inédita hasta ahora en su trayectoria. El resultado es una propuesta que expande los límites de su característico imaginario de raíz americana y abre la puerta a nuevas texturas y formas de expresión.

“San José habla de esos lugares que terminan formando parte de quienes somos. Espacios donde uno se permite cambiar, dejar atrás ciertas cargas y empezar de nuevo. Es una canción sobre la transformación, pero también sobre la necesidad de encontrar un lugar desde el que reconstruirse”, explica la banda.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip escrito y codirigido por Raúl P. Cebrián, guitarrista y banjista de Badlands, junto a Marcos Bañó. La pieza visual transita entre dos dimensiones complementarias de 'San José': la física y la simbólica. Los paisajes naturales que rodean la finca —campos, bosque y espacios rurales— sirven de escenario para una narración que se adentra en cuestiones ligadas a la espiritualidad, el ritual y la comunidad.

Lejos de cualquier lectura religiosa, el videoclip construye un relato donde la naturaleza, la celebración colectiva y el misticismo dialogan desde una perspectiva contemporánea. Elementos cercanos al folk horror adquieren protagonismo para representar un proceso de liberación y renacimiento que funciona también como metáfora del momento que atraviesa la banda.

Badlands. / L-EMV

Producido por Pau Paredes, grabado entre la propia finca San José y el estudio Río Bravo, con Tono Hurtado al frente de la grabación, y mezclado y masterizado nuevamente por Manuel Tomás, el single consolida el nuevo lenguaje creativo de Badlands y anticipa algunas de las claves que definirán su próximo trabajo.

Con 'San José', Badlands sigue avanzando en una etapa marcada por la exploración, la honestidad y el cambio. Un proceso de reconstrucción artística que encuentra en este lugar el punto de partida para todo lo que está por venir.

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Sobre Badlands

Badlands es una banda formada por May Ibáñez (voz), Rafa Adrián (teclados y voces), Raúl P. Cebrián (guitarra acústica, banjo y voces), Guillermo Giner (guitarras), Tono Hurtado (bajo) y Pablo Sampietro (batería). Tras varios años de trayectoria y su paso por festivales como Mad Cool, Primavera Sound, Interstellar Sevilla, Granada Sound, Festival Gigante o Les Arts, la banda rompe su periodo de silencio y regresa con una nueva etapa artística marcada por un sonido renovado y una nueva forma de expresarse en castellano.