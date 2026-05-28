El Circo del Sol inaugura su renovada 'Alegria' en València

El Circo del Sol -Cirque du Soleil ha inaugurado este jueves de manera oficial su gran carpa junto al Puerto de València. La compañía canadiense ha vuelto a València como lo hizo la primera vez, a principios del milenio, con el espectáculo 'Alegría - Bajo una nueva luz', la obra clásica que ha sido sometida a una renovación y actualización pero que sigue fascinando de la misma manera.

La organización se ha vestido de gala para celebrar con todos los invitados y público asistente una noche especial. Después de actuar durante casi una semana, la del jueves se presentó como la jornada inaugural donde se puso la alfombra roja para acoger a miembros de la sociedad civil valenciana. El Circo del Sol retoma esta pieza clásica que sigue funcionando en la actualidad al plantear un guion donde las fuerzas conservadoras luchan por mantener el statu quo mientras que la juventud pelea por un mundo mejor.

Así, a las 20:30 dio comienzo una función que se alargó durante dos horas y media y que reunió a algunas caras conocidas como Paola Dominguín, Carmen Amoraga, Ricard Camarena o Begoña Rodrigo, además de Chimo Bayo, Nacho Palau, Josep Lozano, Toni Carceller, Germán Carrizo, Cuchita Lluch, los integrantes del grupo La Plata, Elisa Ferrer y Àlex Blanquer.

Con más de 75 camiones para transportar una infraestructura que ha rodado por toda Europa, la compañía lleva en València varias semanas instalándose y ensayando para que todo salga a la perfección. Tal como publicó este diario desde el 'backstage', los 150 profesionales fijos que trabajan en el circo tienen cuadrado al milímetro cada una de sus funciones. Los artistas ultimaban cada espectáculo con una precisión exacta para que acrobacia, fuego, piruetas y todo tipo de entretenimiento salgan a la perfección.

Vestuario, cocina, entrenamientos y fisioterapia funcionan como una maquinaria de reloj y así se ha demostrado cuando los artistas han salido al gran escenario donde se interpreta 'Alegría', y se interpreta en todos los sentidos: actoralmente, acrobáticamente y por supuesto, musicalmente. Tan icónica como la propia producción en directo, la banda sonora de Alegría, con su popular tema principal, obtuvo una nominación a los Grammy tras su lanzamiento en 1995 y sigue siendo, a día de hoy, el álbum más vendido y reproducido de Cirque du Soleil.

Francisco Calabuig

Al redefinir la narrativa original y la dirección escénica, renovar el contenido acrobático y adoptar una estética contemporánea, la función presenta una nueva y sorprendente creación: un renacimiento moderno que reaviva las emociones y la magia de 'Alegría' y celebra los fundamentos mismos de su éxito, con esas melodías inolvidables y el envolvente universo barroco impregnado de lirismo y nostalgia.

¿De qué va 'Alegría - Bajo una nueva luz'?

La obra 'Alegría - Bajo una nueva luz' es una oda acrobática a la fuerza de la esperanza ya que explora la lucha de poder entre el antiguo orden y la juventud que lucha por la renovación en el corazón de un reino que en otro tiempo fue glorioso y que ahora ha perdido a su rey. Mientras el bufón de la corte real intenta torpemente hacerse con el trono, surge en las calles un creciente deseo de cambio para desafiar lo establecido y llevar alegría a ese mundo en decadencia.

Al más puro estilo del Circo del Sol, la obra fusiona las tradicionales acrobacias y una conmovedora música en directo, adornado con lujosos trajes, innovadores decorados y un humor irresistible que transforma la carpa en un reino imaginario donde la revolución está en el aire. Con 54 artistas de todo el mundo, este clásico reinventado ha cautivado a más de 4 millones de espectadores en diez países desde su estreno en 2019.