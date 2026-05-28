Las empresas de artes escénicas denuncian el "ninguneo institucional" de la Generalitat

La Associació Valenciana d’Empreses d’Arts Escèniques (AVETID), constituida por más de cincuenta salas y empresas, ha lamentado en un comunicado el "ninguneo institucional" y la "parálisis cultural" de la Generalitat hacia el sector escénico en Alicante, València y Castellón. Emiten ahora estas declaraciones tras las "reiteradas peticiones" de reunión a la secretaría autonómica de Cultura, Marta Alonso, que según afirman, "no han tenido respuesta".

La asociación se ha decidido a denunciar públicamente esta omisión a sus peticiones "para encontrar espacios de diálogo directo y acuerdo con la secretaria" así como con su equipo. Según lamentan, "pese al discurso oficial de diálogo y consenso, compartimos una sensación creciente de desatención y de bloqueo, ya que el nuevo equipo de la Conselleria de Cultura no ha respondido a nuestras propuestas de reunión". Además, "cuando hemos obtenido alguna respuesta, se nos ha derivado al Institut Valencià de Cultura, que no tiene competencias para responder a gran parte de la problemática que queremos solucionar".

De ahí que Avetid busque una "interlocución política real", en un cara a cara con el nuevo equipo de gobierno bajo la dirección de la consellera Carmen Ortí. Según explican, no se busca únicamente desbloquear cuestiones pendientes, "sino que muchos de los cambios y propuestas impulsadas desde la administración no han sido consensuadas con las entidades que representan a las artes escénicas valencianas". "Dicen que consensúan, pero no es cierto, y a la hora de la verdad no se materializa nada", apuntan desde la junta de Avetid.

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La asociación apunta directamente al desbloqueo en las contrataciones del Circuit Cultural Valencià, que lleva paralizado un año y medio, así como aumentar el presupuesto destinado a Cultura y las subvenciones que van al sector. Además, piden dignificarlo con más iniciativas de promoción y visibilidad, con unos Premis de les Arts Escèniques Valencianes acordes a la envergadura que merecen. "Nuestra voluntad siempre será tender puentes con diálogo y propuestas que mejoren este sector clave en la economía e identidad de la Comunitat Valenciana", señalan, al tiempo que piden una planificación "consensuada" con el sector.