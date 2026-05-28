Las empresas de artes escénicas denuncian el "ninguneo institucional" de la Generalitat
La Associació Valenciana d’Empreses d’Arts Escèniques (AVETID) critica la desatención por parte de la Secretaría Autonómica de Cultura ante las reiteradas peticiones de reunión, que han sido omitidas. Piden desbloquear el Circuit Cultural y aumentar las subvenciones del sector
La Associació Valenciana d’Empreses d’Arts Escèniques (AVETID), constituida por más de cincuenta salas y empresas, ha lamentado en un comunicado el "ninguneo institucional" y la "parálisis cultural" de la Generalitat hacia el sector escénico en Alicante, València y Castellón. Emiten ahora estas declaraciones tras las "reiteradas peticiones" de reunión a la secretaría autonómica de Cultura, Marta Alonso, que según afirman, "no han tenido respuesta".
La asociación se ha decidido a denunciar públicamente esta omisión a sus peticiones "para encontrar espacios de diálogo directo y acuerdo con la secretaria" así como con su equipo. Según lamentan, "pese al discurso oficial de diálogo y consenso, compartimos una sensación creciente de desatención y de bloqueo, ya que el nuevo equipo de la Conselleria de Cultura no ha respondido a nuestras propuestas de reunión". Además, "cuando hemos obtenido alguna respuesta, se nos ha derivado al Institut Valencià de Cultura, que no tiene competencias para responder a gran parte de la problemática que queremos solucionar".
De ahí que Avetid busque una "interlocución política real", en un cara a cara con el nuevo equipo de gobierno bajo la dirección de la consellera Carmen Ortí. Según explican, no se busca únicamente desbloquear cuestiones pendientes, "sino que muchos de los cambios y propuestas impulsadas desde la administración no han sido consensuadas con las entidades que representan a las artes escénicas valencianas". "Dicen que consensúan, pero no es cierto, y a la hora de la verdad no se materializa nada", apuntan desde la junta de Avetid.
La asociación apunta directamente al desbloqueo en las contrataciones del Circuit Cultural Valencià, que lleva paralizado un año y medio, así como aumentar el presupuesto destinado a Cultura y las subvenciones que van al sector. Además, piden dignificarlo con más iniciativas de promoción y visibilidad, con unos Premis de les Arts Escèniques Valencianes acordes a la envergadura que merecen. "Nuestra voluntad siempre será tender puentes con diálogo y propuestas que mejoren este sector clave en la economía e identidad de la Comunitat Valenciana", señalan, al tiempo que piden una planificación "consensuada" con el sector.
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