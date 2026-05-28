El Festival de les Arts inicia montaje en la Ciutat de les Arts y Ciències de València

El movimiento de camiones y operarios ya es visible en la Ciutat de les Arts i les Ciències. El vaciado de la piscina del Hemisfèric y del Museu de les Ciències y la retirada de las letras sobre los lagos confirman que el montaje del Festival de les Arts, previsto para los días 5 y 6 de junio, es inminente. Estos preparativos coinciden con un intenso trabajo administrativo en el Ayuntamiento de Valencia, que ha activado un equipo técnico específico para validar la documentación del evento.

Ante el inicio visible de las labores de montaje en la Ciutat de les Arts i les Ciències, la alcaldesa María José Catalá ha querido clarificar la situación administrativa del Festival de les Arts. Según ha explicado la primera edil, los organizadores ya cuentan con un respaldo legal para ocupar el espacio: "Evidentemente el festival tiene un contrato o un precontrato con Cacsa que le habilita a comenzar esas labores".

Esta "habilitación" contractual es la que permite que ya se hayan visto camiones en la zona, se haya procedido al vaciado de la piscina de l’Hemisfèric para la instalación de los escenarios, cuyo perímetro ya es visible. Sin embargo, Catalá ha subrayado que este permiso para montar no significa un "cheque en blanco" normativo, ya que el consistorio sigue trabajando en la validación técnica: "Nosotros lo que estamos haciendo es supervisar todo lo que es el estudio acústico y, cuando esté, lo comunicaremos".

Revisión técnica en marcha

La postura de la alcaldesa coincide con la del concejal de Urbanismo, Juan Giner, quien ha detallado que el Ayuntamiento ha activado un equipo técnico específico para analizar una documentación que califica de "muy voluminosa". Este expediente incluye desde los planes de emergencia y autoprotección hasta los certificados de montaje y electricidad.

El punto más crítico de esta revisión es el proyecto acústico. El consistorio ha realizado un requerimiento formal a Cacsa para recordarle la obligatoriedad de cumplir estrictamente con la normativa de ruidos, especialmente tras las condenas judiciales sufridas por el Ayuntamiento en ediciones anteriores.

El reto de los 90 decibelios

Aunque el contrato con la Ciudad de las Artes habilita el inicio de las infraestructuras, el festival se enfrenta al reto de no superar los 90 decibelios (dBA) en el foco emisor. Según informes técnicos, incluso cumpliendo ese límite, el impacto sonoro en las viviendas cercanas podría alcanzar los 55 dBA diurnos y los 45 nocturnos, lo que mantiene en alerta a los servicios municipales.

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Por el momento, y mientras los operarios avanzan en la adecuación del recinto, el Aayuntamiento insiste en que su labor de supervisión garantizará que el evento, previsto para los días 5 y 6 de junio, cumpla con todas las garantías legales antes de su apertura definitiva.