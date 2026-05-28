La Generalitat elige a Francisco Bocanegra para diseñar la exposición de los Sorolla de la Hispanic

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana ha elegido al arquitecto y museógrafo Francisco Bocanegra para encargarse del diseño expositivo y gráfico de la exhibición de obras de Joaquín Sorolla procedentes de la Hispanic Society of America que se prepara en el Museo de la Ciudad de València y que, previsiblemente, se inaugurará en el último trimestre de 2026. La institución autonómica da así un nuevo paso en el proyecto cultural llamado a traer a la ciudad natal del pintor una selección de los fondos conservados en Nueva York, a la espera aún de iniciar la adecuación del Palacio de las Comunicaciones, futura sede estable de la colección. Según ha podido saber este periódico, Bocanegra también asumirá el diseño de la exposición cuando los más de 200 sorollas de la Hispanic se trasladen a su sede definitiva en el antiguo edificio de Correos.

Considerado como uno de los principales diseñadores de exposiciones en España, Bocanegra cuenta con una trayectoria de casi dos décadas en el ámbito de la museografía. Ha trabajado para instituciones como el Museo del Prado, el Reina Sofía, Patrimonio Nacional, la Biblioteca Nacional, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Fundación Mapfre, Fundación Unicaja, el Centre Pompidou Málaga o el Meadows Museum de Dallas, con el que mantiene una relación continuada desde 2015.

Las nuevas salas del Museu de la Ciutat que albergarán Los Sorolla / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

Perfil especializado

Su elección incorpora al proyecto valenciano un perfil especializado en la adaptación de discursos artísticos a espacios patrimoniales. Uno de sus trabajos más recientes es la museografía de Primada, la gran exposición por el VIII Centenario de la Catedral de Toledo, una muestra organizada por la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha y el Cabildo catedralicio que reúne más de 300 piezas y ocupa unos 2.000 metros cuadrados en espacios del templo, algunos habitualmente cerrados al público.

La exposición de Sorolla en València tendrá carácter provisional hasta que el Palacio de las Comunicaciones esté listo para recibir la colección. Las obras de la Hispanic Society se organizarán en varios bloques temáticos, entre ellos “Sorolla español”, “Sorolla americano” y retratos ilustres, y el préstamo incluye óleos, gouaches, dibujos, fotografías, esculturas y correspondencia personal del artista. El acuerdo contempla una cesión inicial de cuatro años, prorrogable, con la aspiración de alcanzar una relación estable durante al menos quince años.

El traslado al Museo de la Ciudad responde a los retrasos acumulados en la adaptación del antiguo edificio de Correos, en la plaza del Ayuntamiento. La Generalitat sacó a licitación la redacción del proyecto de rehabilitación del Palacio de las Comunicaciones por 1,95 millones de euros, con una inversión estimada de 17,3 millones para las obras de adecuación. El procedimiento quedó paralizado por un recurso del Colegio de Arquitectos, aunque el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales levantó después la suspensión y permitió reanudar la licitación.

Esteban San Canuto / Fernando Bustamante

A la espera de Correos

Pese al desbloqueo administrativo, la adecuación del Palacio de las Comunicaciones sigue pendiente de ejecución. La intervención debe transformar un inmueble concebido como edificio administrativo en un espacio cultural con condiciones museísticas, de seguridad, climatización, accesibilidad, control ambiental y protección contra incendios adecuadas para acoger obras de alto valor patrimonial. En abril, la UTE liderada por ERRE Arquitectura figuraba como ganadora virtual del concurso, aunque la adjudicación aún no se había formalizado.

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Mientras tanto, el Museo de la Ciudad ha acometido una puesta a punto para recibir la muestra. El edificio, instalado desde 1989 en el Palacio del Marqués de Campo y declarado Bien de Interés Cultural, ha centrado parte de sus actuaciones en la Sala La Serre, uno de sus espacios más singulares. La intervención municipal, con una inversión de 350.841,07 euros, incluye trabajos de conservación, mantenimiento y restauración en la sala, la fachada, el patio interior, cubiertas, carpinterías y elementos ornamentales.