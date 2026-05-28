De la ruta desde el km0 de Pablo Alborán al X torneo de dramaturgia valenciana: qué hacer en València del 29 de mayo al 4 de junio

Mayo termina y da paso a la primera semana de junio, que augura llegar con un verano anticipado. València apunta con una amplia variedad de planes culturales en los que resguardarse del calor entre música, museos y artes escénicas y que cada semana recopila Levante-EMV.

Los mejores planes con música

Pablo Alborán 'Global Tour Km0'. 30 de mayo. Roig Arena. El cantante malagueño vuelve a València. El roig arena acogerá a uno de los artistas más populares de España para presentar su último disco KM0. El concierto tendrá el álbum estrenado en noviembre del año pasado como actor principal del espectáculo, en el que canciones como 'Vámonos de aquí' o 'Planta 7', que hace referencia a su experiencia en el séptimo piso de 'La Fe'. También sonarán algunos de sus temas más populares como 'Saturno' o 'Te he echado de menos', himnos que se siguen escuchando por la radio una década después de su lanzamiento.

'Amaia Arenas' Amaia. 31 de mayo. Roig Arena. El recinto valenciano vivirá una doble noche de conciertos este fin de semana. Amaia presenta su disco 'Si abro los ojos no es real' en el que han triunfado canciones como 'Tengo un pensamiento' o 'Nanai'. La cantante catalana deslumbrará al pabellón con su voz en una noche en la que tampoco faltarán 'Bienvenidos al show' o 'La canción que no quiero cantarte'

Amaia Romero durante el concierto en el Movistar Arena el 23 de febrero / Ricardo Rubio

'Hoy x Ayer' Iván Ferreiro. 30 de mayo. Jardines de Viveros. El cantante nigranés llega a Valencia celebrando los 35 años de su carrera musical. Durante los conciertos de la gira recordará los éxitos que ha cantado durante su trayectoria, desde sus inicios con 'Los Piratas', grupo con el que canta 'Años 80' o 'Promesas que no valen nada', hasta la actualidad, repasando también su carrera como solista con éxitos como 'Turnedo' o 'El pensamiento circular'.

Así respiran los teatros

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

La Rambleta

'Hasta el final de la fiesta': 30 de mayo. La obra cantada y contada en primera persona por Marta de la Luz, un personaje interpretado por Mamen García, reflexiona con un toque humorístico sobre el papel de la mujer en la actualidad, pero también sobre el amor, la libertad, los deseos y las pasiones, todo ello sin importar la edad. "Habla de las ganas de vivir la vida hasta el final, de no entregarse ni bajar los brazos y de cantar sin parar. Habla de cumplir sueños. Habla de celebrarnos en el aquí y ahora", reza la sinopsis.

Cartel de 'Hasta el final de la fiesta', en La Rambleta / Hasta el final de la fiesta

Teatro Olympia

Mamma mia!: Hasta el 28 de junio. Uno de los musicales internacionales más populares ya está brillando en València con 23 grandes éxitos de ABBA -desde 'Dancing Queen' a 'Gimme Gimme Gimme', 'Chiquitita' o 'The Winner Takes It All', entre otros- como sonido emblemático. Un homenaje a las madres y a sus hijas, al amor y a los viejos amigos. Ha sido galardonada como Mejor Coreografía por los Premios Teatro Musical.

'A que vaig jo hi ho trobe '. 31 de mayo. A todos nos ha pasado eso de decir 'Això no ho trobe' y que tu madre haya respondido 'A que vaig jo i ho trobe?'. Pues esa interacción, tan real como la vida misma, llega ahora convertida en espectáculo al Olympia. Con una mezcla de humor y "sufrimiento" este show de dos monologuistas como La Tía Visantica y Óscar Tramoyeres "te harán revivir todo el que hacen las madres valencianas por amor... o por desesperación!".

'. 31 de mayo. A todos nos ha pasado eso de decir 'Això no ho trobe' y que tu madre haya respondido 'A que vaig jo i ho trobe?'. Pues esa interacción, tan real como la vida misma, llega ahora convertida en espectáculo al Olympia. Con una mezcla de humor y "sufrimiento" este show de dos monologuistas como La Tía Visantica y Óscar Tramoyeres "te harán revivir todo el que hacen las madres valencianas por amor... o por desesperación!". 'Venga que si es pa'eso'. 1 de junio. La última oportunidad de ver el espectáculo de Andrés Parra llega a España con un limitadísimo número de sesiones. Un espectáculo íntimo que mezclará anécdotas, pensamientos sobre el día a día, el miedo o la soledad a través de un 'show' cargado de humor y sinceridad que "invita al público a reírse de sí mismo" y a superar sus inseguridades. Una experiencia humorística que se separa de los monólogos originales.

Andrés Parra, monologuista de 'Venga que si es pa'eso' / Teatro Olympia

Teatro Talia

'La memoria'. Óscar Tramoyeres presenta su nuevo monólogo, ' La Memoria', basado en los problemas de memoria que van apareciendo día a día. Post-its, notas perdidas por todas partes, recordatorios en el móvil... son solo algunos de los intentos de remediar un problema que cada vez es más común dentro de la población y con el que Tramoyeres ironiza durante su monólogo.

Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

Teatro Rialto

X Torneo de Dramaturgia Valenciana. El teatro Rialto acogerá el 30 y 31 de mayo los cuartos de final de la décima edición del torneo de dramaturgia valenciana, en el que ocho autores se enfrentan por parejas mediante dos textos de treinta minutos leídos por dos actores/actrices profesionales en un ring de boxeo.

Marta Chust Jaén fingiendo una pelea con Sergio Villanueva / GVA

Sala Russafa

Epílogo 1936-2026: Hasta el 31 de mayo. La nueva obra de Chema Cardeña recorre la situación del teatro en los últimos 90 años, desde 1936 hasta nuestros tiempos. A través de 7 personajes que viajan por 5 países diferentes: Polonia ocupada, España en guerra civil, Argentina de exiliados, Israel como tierra prometida y Estados Unidos, la "cuna de la democracia". Los personajes "van encarnando las consecuencias sociales de las dictaduras y los discursos del odio" invitando al espectador a reflexionar sobre la situación escapando de los discursos superficiales a través de los testimonios reales de personas anónimas que sufrieron las consecuencias del fascismo.

'Epílogo' de Chema Cerdeña, en la Sala Russafa. / Sala Russafa

Ultrashow. 30 y 31 de mayo. El monologuista Miguel Noguera, colaborador de Buenafuente o Manel Fuentes, llega a València para ofrecer "una desternillante pieza a mitad camino entre la conferencia y el teatro". Apuntes, fotos y mucho humor mezclado con un ingenio llevado al más allá que es capaz de analizar ideas y pensamientos desde un tono cómico.

30 y 31 de mayo. El monologuista Miguel Noguera, colaborador de Buenafuente o Manel Fuentes, llega a València para ofrecer "una desternillante pieza a mitad camino entre la conferencia y el teatro". Apuntes, fotos y mucho humor mezclado con un ingenio llevado al más allá que es capaz de analizar ideas y pensamientos desde un tono cómico. Stellae: Del 4 al 7 de junio. Una familia, una mudanza, el sueño loco de un padre y una falta de comunicación familiar. De eso trata Stellae, una obra que reflexiona sobre la prioridad de unas cosas frente a otras, el paso del tiempo que parece detenido dentra de la casa y la importancia de encontrar un hueco dentro de la sociedad, aunque sea a través de un teléfono móvil. "La llegada de la familia y el devenir de los doce meses que pasará en el pueblo está marcado por la recta final de la estrella Betelgeuse de la constelación de Orión. Quizá sin ser conscientes de ello, los personajes sufrirán una evolución similar a la de ese cuerpo celeste", reza la sinopsis.

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

Centre del Carme

'Teatro Magnético'. Hasta el 13 de septiembre. El artista mexicano Pablo Helguera llega al Centre del Carme con su 'Teatro Magnético', una exposición que toma como punto de partida el fenómeno histórico del magnetismo animal —una teoría propuesta en el siglo XVIII por Franz Anton Mesmer— para "explorar una pregunta profundamente contemporánea: ¿por qué seguimos siendo atraídos por sistemas que prometen explicar el mundo de manera total, simple y convincente?".

Hasta el 13 de septiembre. El artista mexicano Pablo Helguera llega al Centre del Carme con su 'Teatro Magnético', una exposición que toma como punto de partida el fenómeno histórico del magnetismo animal —una teoría propuesta en el siglo XVIII por Franz Anton Mesmer— para "explorar una pregunta profundamente contemporánea: ¿por qué seguimos siendo atraídos por sistemas que prometen explicar el mundo de manera total, simple y convincente?". Genealogies del Territori. Hasta el 1 de julio. Barro, seco y cuarteado, como el que miles de voluntarios ayudaron a retirar de la 'zona cero' tras la dana del 29 de octubre. Una red colorida evocando quizás esos restos que el agua dejó tras su paso. O, simplemente, la catástrofe natural -y su posterior reconstrucción física, pero también social- contada desde esa perspectiva que solo las alturas pueden narrar. Estas, junto a otras obras firmadas por 60 artistas cuyos lugares de trabajo se encontraban en los municipios golpeados por la tragedia, son las protagonistas de 'Genealogies del Territori', la macroexposición del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) que utiliza el desastre y la herida del 29-O como una oportunidad artística de esperanza y de futuro.

Germán Caballero

'María Carbonell. The Subversive Stitch'. Hasta el 18 de junio. De lo doméstico a la resistencia. De lo íntimo a lo reivindicativo. De la importancia de la lucha de las sufragistas británicas a inicios del siglo XX a la de los movimientos del femenismo contemporáneo, desde el #MeToo a colectivos como Las Tesis, Pussy Riot o Femen. Y todo ello con el bordado y el arte textil como "puente". Esos son los puntales bajo los que abre sus puertas en el Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC) la exposición 'The Subversive Stich' de la artista murciana Maria Carbonell, quién ha utilizado los tejidos, símbolos o colores que legaron esas marchas en Reino Unido para establecer una "conexión" con el presente mediante una serie de estandartes modernos. Los mismos que muestran como los "movimientos sociales no son estáticos, sino que van fluyendo" y que hay que "hacer una revisión al pasado para aprender".

Carles Llorca

'Yolanda Benalba. Jauría'. Hasta el 21 de junio. Tras una década trabajando con colectivos feminizados y sexodisidentes en México, la artista valenciana Yolanda Benalba presenta su primera exposición individual en España.

IVAM

‘Krakatoa’, de Carlos Casas: 2 de junio, a las 19 horas. Una sesión de cine experiencial que pone rumbo directo hacia "el sonido más fuerte registrado en la Tierra". La última sesión del programa ‘Sesión Expandida' tendrá como invitada especial la erupción considerada como una de las más catastróficas en la historia del planeta, pero también causante de algunos de los mejores paisajes naturales que se recuerdan.

2 de junio, a las 19 horas. Una sesión de cine experiencial que pone rumbo directo hacia "el sonido más fuerte registrado en la Tierra". La última sesión del programa ‘Sesión Expandida' tendrá como invitada especial la erupción considerada como una de las más catastróficas en la historia del planeta, pero también causante de algunos de los mejores paisajes naturales que se recuerdan. 'Apoteosis Now'. Cristina De Middel. Hasta el 12 de octubre. La fotógrafa valenciana presenta en el IVAM sus fotografías en forma de "Catarata". Las imágenes, cargadas con intuiciones, mitos, incertidumbres, visiones y tabús, plantea un mundo posthistórico en una exposición que no tiene ni principio ni final. La exposición tiene la intención de demostrar que "las imágenes no solo pueden servir para someternos, sino también para ofrecernos instrumentos capaces de liberarnos"

Fotografía de la exposición de Cristina De Middel / Cristina De Middel

'Tania Candiani. Radix'. Hasta el 6 de septiembre. El proyecto de la artista imagina un bioma ficticio habitado por entidades que oscilan entre lo científico y lo especulativo, entre lo observable y lo imaginado. "Se presenta como una instalación inmersiva concebida como un ecosistema híbrido, donde conviven plantas vivas, esculturas de vidrio soplado, organismos suspendidos, un raizotrón, proyecciones audiovisuales en diálogo cruzado y una composición sonora octofónica que envuelve el espacio".

José Manuel López

'La mujer en la obra de Julio González'. Hasta el 28 de febrero de 2027. El tema de la mujer domina por completo la obra de Julio González. Esta selección sin precedentes de la colección del IVAM sobre el tema lo confirma. Retratos familiares o de mujeres de la vida moderna, desnudos académicos o abstractos, figuras reales o idealizadas, alegorías históricas y políticas: todos forman parte de su evolución estilística de las formas plenas a las vacías, de la figuración a la abstracción. Sus esculturas también están cargadas de significado. Reflejan la emancipación de las mujeres contemporáneas, su tránsito de la esfera privada a la pública, del silencio a la palabra.

El heredero de Julio González en el IVAM. / Miguel Ángel Montesinos

'Territorios en tránsito / Solo dúo : Anna Talens & Mar Guerrero'. Hasta el 28 de junio. Esta exposición propone pensar el mar no como un límite, sino como territorio: un cuerpo vivo, cambiante, donde la cartografía se disuelve y las fronteras no se trazan con líneas fijas, sino con corrientes, mareas y temporalidades. Más que horizonte líquido, el mar aparece como una geografía inestable, un espacio que no se pisa pero que sostiene la movilidad de cuerpos, memorias y materiales.

Parte de la exposición 'Territorios en tránsito'. / Juan García/IVAM

'El aura de una saga moderna: Ignacio, José y Marisa Pinazo'. Hasta el 7 de febrero de 2027. El gran maestro Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916) tuvo dos hijos que se dedicaron al arte, José e Ignacio Pinazo Martínez, el primero pintor y el segundo escultor, aunque también practicó la pintura y fue cantante. Aunque Ignacio Pinazo Martínez es un gran escultor, se ha optado ahora por mostrar la obra de Marisa Pinazo Mitjans (1912-1990), hija de José Pinazo Martínez (1879-1933), ya que es ella quien da continuidad al arte de la pintura dentro de la tercera generación.

Hasta el 7 de febrero de 2027. El gran maestro Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916) tuvo dos hijos que se dedicaron al arte, José e Ignacio Pinazo Martínez, el primero pintor y el segundo escultor, aunque también practicó la pintura y fue cantante. Aunque Ignacio Pinazo Martínez es un gran escultor, se ha optado ahora por mostrar la obra de Marisa Pinazo Mitjans (1912-1990), hija de José Pinazo Martínez (1879-1933), ya que es ella quien da continuidad al arte de la pintura dentro de la tercera generación. ‘A media lumbre’. Hasta el 14 de junio. La exposición reúne propuestas que, desde las prácticas artísticas contemporáneas, abren espacios hacia materiales que, hasta tiempos recientes, han permanecido jerarquizados dentro de perímetros subalternos: cerámica, barro, lana, textiles, bordados, esparto, palma, mimbre y otras fibras naturales.

Parte de la exposición 'A media lumbre' en el IVAM. / IVAM

Centro de Arte Hortensia Herrero

Anselm Kiefer. Hasta el 25 de octubre. Una fusión de arte, literatura, pintura y escultura del pintor alemán Anselm Kiefer que trata de expresar los eventos históricos más relevantes y complejos contemporáneos y algunos de los mitos ancestrales más antiguos, como la vida, la muerte o el espacio exterior. Una mezcla de historia, actualidad, disciplinas artísticas y materiales que ocupa seis salas del Centro de Arte.

Cuadro Bose Blumen de Kiefer, expuesto en el CAHH hasta el 25 de octubre / Centro de Arte Hortensia Herrero

Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 'González Martí'

'La festa grossa. El corpus en el museo'. Hasta el 6 de septimebre. Más de 100 obras presididas por un gran friso de azulejos que cuenta la historia de la evolución del Corpus Christi desde sus inicios hace 700 años hasta el día de hoy. Indumentarias, instrumentos musicales, imágenes, cuadros y documentación oficial acompañan al friso como algunas de las piezas que se podrán ver para comprender la festividad religiosa del Corpus, que celebra su 700 aniversario.

Friso de azulejos expuesto en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias / GVA

Bellas Artes

'Tiempos modernos'. Hasta el 31 de mayo. Es una revisión crítica de la colección de pintura española contemporánea del Museo de Bellas Artes de València, centrada en el periodo comprendido entre las décadas de 1940 y 1970. Este arco cronológico, clave para comprender la modernización artística en la España que salía de la Guerra Civil, ha quedado tradicionalmente relegado en los discursos museísticos al situarse entre el arte clásico y las últimas tendencias de finales del siglo XX.

La exposición 'Tiempos Modernos'. / JM LOPEZ

Fundación Bancaja

'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló'. Hasta el 6 de septiembre. Picasso, Kandinsky, Juan Gris, Georges Braque, Sean Scully, Giorgio de Chirico, Cristina Iglesias, Eduardo Chillida, Joan Miró, Miquel Barceló, Manolo Valdés, Carmen Calvo, Soledad Sevilla, Miquel Navarro, José María Yturralde, Carlos Alcolea, Urbano Lugrís, Antón Lamazares, Manolo Millares, Francisco Leiro o Menchu Lamas son algunos de los 60 artistas que estarán presentes en una de las muestras más ambiciosas de la Fundación Bancaja. De la mano de ABANCA, la institución valenciana presenta la exposición 'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló', que reune una variedad de las obras de arte contemporáneas de ambas instituciones. La muestra, comisariada por Fernando Castro Flórez, planteará un diálogo entre ambas colecciones en un recorrido por la evolución del arte durante los siglos XX y XXI.

Fundación Bancaja y ABANCA presentan la exposición 'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló' / Miguel Ángel Montesinos y Celeste Martínez

'Tàpies. Última década (2002-2012)'. Hasta el 30 de agosto. La muestra monográfica de Antoni Tàpies, uno de los grandes artistas españoles de la segunda mitad del siglo XX y hasta su muerte en 2012, profundizará en la última etapa de su trayectoria artística con obras especialmente representativas que revelan su esencia como artista. Su obra se incluye en numerosas colecciones públicas y privadas como la Tate Gallery en el Reino Unido, el MOMA en New York, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna en Roma, el Musée de Arte Moderne y el Centro Georges Pompidou en Paris, el Stedelijk Museum de Amsterdam, el Museo de Arte Contemporáneo de Los Angeles, entre otros.

La Fundación Bancaja inaugura la exposición 'Tàpies: Última década 2002-2012' / Daniel Tortajada

'Calo Carratalá. Todo lugar es provisional'. Hasta el 7 de junio. Una exposición que revisa la singular expresión del entorno natural de Calo Carratalá (Torrent, 1959) tras toda una trayectoria de más de 30 años trabajando en el ámbito del paisaje, que le ha convertido "en uno de los creadores actuales de referencia en el paisajismo contemporáneo español".

CaixaForum

'Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas'. Hasta el 12 de octubre. La exposición en el Caixaforum, trazada en colaboración con el Victoria and Albert Museum, permite apreciar como la obra del Lewis Carroll y su Alicia se ha convertido en un fenómeno que ha alcanzado e impactado no solo en las pantallas, sino también en ámbitos como la gastronomía, la música, la moda o la fotografía, entre otros. Creatividad y curiosidad que queda reflejada a través de los 255 objetos y obras de arte.

"Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas" llega a CaixaForum València. / Celeste Martínez / Celeste Martínez

'Música y matemáticas, un viaje sonoro del caos al cosmos'. Hasta el 23 de agosto. Esta exposición brinda un viaje sonoro que, partiendo del silencio absoluto, indaga la sonoridad de la naturaleza: la música de la materia y las matemáticas que rigen los patrones musicales.

Uno de los 'vínculos' de Música y Matemáticas en la exposición del CaixaForum. / Fernando Bustamante

L'ETNO

'L'or roig. La ruta del safrà'. Hasta el 27 de septiembre. Esta exposición temporal explora la historia de esta especia y exhibe 'tesoros' como los cuadernos de viaje y las latas personalizadas que transportaban este azafrán desde Novelda o València a territorios como India, China o Japón. Además, la muestra también reivindica el papel de la mujer recolectora o la vinculación de este condimento con la ciencia o la espiritualidad.

La exposición 'L'Or Roig. La ruta del Safrà'. / Miguel Ángel Montesinos

'Catálogo de Vallas. Escif'. Hasta el 4 de octubre. Reflexionar sobre las fronteras como un espacio de conflicto -físico y simbólico-, pero también como un enclave de encuentro. Con esa misión el Museo Valenciano de Etnología, L'ETNO, tiene en marcha 'Catálogo de vallas' de Escif, un artista especialista en arte urbano. Comisariada por el antropólogo y profesor de Estética de la Universitat de València, Hasan López, y por el mismo artista- esta muestra invita a reflexionar sobre "como el miedo se desplaza del plan físico al simbólico, y de como el arte puede convertirse en un lugar para reconocer, tensar y redefinir los límites de nuestra identidad".

'Catálogo de vallas', la exposición de Escif en L'ETNO. / ETNO

'La Mar Épica'. Hasta el 13 de septiembre. Monstruos marinos, la magia oculta debajo del mar. La exposición presenta una serie de imágenes realizadas por el pionero de la fotografía submarina Jesús Navarro. Las imágenes, tomadas entre 1959 y 1969, muestran algunas de las primeras fotografías submarinas de la historia que presentan " un universo acuático —tan fascinante como hostil— de sal, arena, hierro, madera y sangre"

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Bombas Gens

'La Leyenda del Titanic'. Más que una exposición, es un viaje inmersivo sin precedentes al corazón de uno de los relatos más fascinantes y conmovedores de la historia. Tras su éxito en Madrid, Londres, Zúrich, Múnich y Viena, llega ahora a Bombas Gens Centre d’Arts Digitals la mayor exposición itinerante del mundo dedicada al legendario transatlántico, enriquecida con nuevas instalaciones interactivas creadas especialmente para su estreno en València.