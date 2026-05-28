Susi Sánchez "Con esta película quería destruir mi imagen de gran dama del cine español"

Un cantante fuera del foco después de sus problemas con la justicia, una sociedad en la que se muestra las diferencias entre ricos y pobres y un golpe definitivo que puede redirigir las vidas de cualquiera. De esto trata 'Cada día nace un listo', la nueva película de Arantxa Echevarría, en la que Susi Sánchez, ganadora de dos premios Goya, interpreta el papel de 'La Mari', un personaje que se creó pensando en ella. Una trama que deja un mensaje claro: lo más importante es el dinero. Sánchez presentó el martes por la tarde su película en los cines Kinépolis en Paterna.

¿Qué fue lo que más le llamó la atención para aceptar el papel?

Lo primero que me llamó la atención fue que Arantxa me dijo que lo había escrito pensando en mí. Cuando leí el guion me pareció insólito que Arantxa me conociera a esos niveles como para ofrecerme ese personaje. Yo no había hecho comedia nunca en cine y me sorprendió. Después, cuando empecé a trabajar a ‘La Mari’, me resultó muy entrañable, es una buscavidas.

¿Cómo fue forjar esa relación con las nietas para que quede tan natural?

La Mari adora a sus nietas y las va aleccionando para el futuro. Les enseña a buscarse la vida, a hacer esas trampas que ella hace. El amor en todas sus formas existe en el personaje de ‘La Mari’, incluso en su relación con ‘El Gallego’ hay también un afecto profundo.

La película se define como una sátira social que gira en torno al dinero, ¿cuál es el mensaje central de la película?

Tiene mucho que ver con la situación social y política en la que vivimos ahora mismo. Vemos continuamente que los políticos pueden hacer cosas que nosotros no, hay una desigualdad tremenda y es un espejo de la sociedad en la que vivimos. La película cuenta esa desproporción tan grande que hay entre los que tienen poder y dinero y los que no lo tienen.

Susi Sánchez, actriz de 'Cada día nace un listo' en el preestreno de su película el martes 26 de abril en Kinépolis / Miguel Angel Montesinos

El papel de ‘La Mari’ se hace pensando en usted, ¿cómo es que le dirijan con un personaje diseñado para usted?

Al principio me costó. Yo no tengo la costumbre de hacer comedia y Arantxa me decía que tenía que hacerlo completamente en serio. Me dio mucha confianza y libertad para entregarme a una propuesta nueva y con la que me lo pasé muy bien.

Sabiendo que el personaje estaba pensado en usted, ¿cómo hizo para darle un toque más personal?

Creo que todos los personajes tienen el sello del actor o actriz que los hace. El filtro es el propio actor y las herramientas que utiliza: emociones, recuerdos… El actor va metido en el personaje, pero haciendo una caracterización. Arantxa me dijo que quería destruir mi imagen de gran dama del cine español, y eso me encanta. Lo bonito es que los actores podamos hacer un poco de todo.

¿Qué le gustaría que pensara sobre ‘La Mari’ una persona que va a ver la película por primera vez?

Que es una superviviente, una mujer que tiene la necesidad de salir adelante como sea. No tiene grandes oportunidades, pero cuando las tiene lo intenta hasta el último momento. Es una mujer que se conforma con la vida que tiene. Creo que eso es una lección un para la gente que tiene menos, que siendo pobre puedes ser feliz. Incluso más que los ricos.

Es usted valenciana, ¿cómo ha influido València en su carrera?

Nací en València, pero a los dos años me fui a Palma de Mallorca. Viví solo dos años aquí, pero tengo mucha familia en València y vengo a menudo. En muchas producciones me han llamado por ser valenciana. Me siento muy orgullosa de ser valenciana aunque no haya estado demasiado tiempo aquí.

Cartel de presentación puesto en la pantalla del cine de la película 'Cada día nace un listo' en el Festival de Cinema de Paterna / Kevin Contreras

Dos Goya, un Premio MAX, un Premio Feroz… ¿Cuál ha sido el premio más especial?

El primer Goya siempre es muy sorprendente. Es el reconocimiento más grande que hay en cinematografía para una actriz. Pero he disfrutado mucho los premios de la unión de actores. Los premios de los compañeros son distintos, van cargados de cariño y de un reconocimiento diferente. Son los que más me han gustado.

Participa en la ’ópera prima’ de Jaime Lorente, ¿cómo es el contrapunto entre trabajar con un director experimentado con uno que está empezando?

Me gusta mucho trabajar en los dos aspectos. Los directores consolidados ya tienen su forma de trabajar más precisa y personal. Con los directores noveles es diferente, están llenos de entusiasmo, colaboras más con ellos e intercambias más ideas. Hacer crecer la película o el guion junto a ellos es muy estimulante.

¿Cómo ha influido la edad y la experiencia a la hora de elegir un papel?

Cuando te dan un Goya te ofrecen más trabajos y hay más opciones. Siempre intento buscar guiones con los que pueda aprender algo nuevo, en los que el personaje me llame la atención. En la película de Jaime, interpreto a una mujer que representa el amor incondicional, algo que no entiendo ni como actriz ni como persona. Hacer un personaje así me modifica la manera de pensar.

Si tuviese que quedarse con uno. ¿Cuál ha sido el personaje que más le ha marcado durante su carrera?

Con el que más me he atrevido es con el de ‘Diez mil noches en ninguna parte’, que también fue mi primera nominación para los Goya. Era la madre del protagonista y pasé por muchos estados muy intensos y diferentes, ese trabajo lo recuerdo con mucho amor. El de ‘Cinco lobitos’ o en teatro el de ‘Cuando deje de llover’, que es una mujer con alzhéimer desde el prinicipio de la obra, también los disfruté mucho.

Si pudiera mandarle un mensaje a su ‘yo’ de hace 50 años, ¿cual sería?

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Le diría que no tenga miedo, porque si a ella el trabajo le hace disfrutar, es lo único que importa. Da igual lo que venga después.