Acrobacias en trapecios separados por 16 metros y más inclusión: Así es el festival de circo Contorsions de València

Las actuaciones circenses tienen siempre algo especial. Acrobacias imposibles, técnicas depuradas o actuaciones singulares son algunos de los pilares que atraen al público a unos espectáculos que brillan con luz propia y que, incluso, reciben reconocimientos como una Medalla de Oro a las Bellas Artes. Esa energía, tan visual como sensorial, tiene cada año una parada obligatoria en el Festival Internacional de Circo de València, Contorsions, que este junio alcanza su novena edición jugando -como hace su cartel de presentación, obra de Marta Negre- "con la mirada que supone el circo y como este te sorprende". Sorpresas que en esta ocasión vendrán de la mano de actuaciones de compañías valencianas, pero también del arte del circo contemporáneo plasmado en los 'shows' de otras compañías tanto nacionales e internacionales, de Galicia a Francia.

Así lo ha dado a conocer esta mañana durante la presentación -celebrada en el Teatre El Musical (TEM)- del certamen su directora, Helena Ordóñez, quién ha destacado como en esta nueva ocasión el festival -que tendrá de nuevo entradas gratuitas- mantiene dos de sus señas de identidad. Por un lado, con el proyecto 'Mirades Contorsionades', cuya misión es "acercar el circo contemporáneo a la gente que no lo conoce". Por otro lado, con 'Llavoretes', la de favorecer el talento circense valenciano a través de la oportunidad de que artistas y compañías de la Comunitat puedan realizar pases de sus creaciones la última jornada de un certamen -organizado por Yapadú Produccions- que comenzará el 18 de junio y se extenderá hasta el día 21 y que tendrá cuatro escenarios: El Tinglado 2 de La Marina, el propio TEM, La Mutant y la plaza de la Virgen.

Fabra, Clavel, Ordóñez y Moreno, durante la presentación del festival Contorsions. / Levante-EMV

Las primeras actuaciones

Este último espacio, justamente, será el que dará el pistoletazo de salida a Contorsions en esta ocasión -plagado de malabares, acrobacias o equilibrios- con la actuación 'Tenet' de Eunoia Koletkiva, un espectáculo "mano a mano" en el que además de su "técnica llama la atención por su dramaturgia" y que tendrá ocho personas en escena de seis nacionalidades diferentes, ha destacado Ordóñez, acompañada en la presentación por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno, y los directores de La Mutant (Tatiana Clavel) y el TEM (José Fabra). Ese mismo jueves, pero ya en La Mutant, será el turno de 'Domte', la actuación de Nacho Flores, quien "pisa por primera vez València" con una actuación en la que "trabaja con los equilibrios, las construcciones y los animales mitológicos".

El viernes 19 contará en el Tinglado 2 con las actuaciones 'Caída Libre' de Bragacadavra y 'Sublunar' de Botproject, dos espectáculos que apostarán por la "inclusión" gracias a que se probará en ellos un dispositivo de accesibilidad para personas con diversidad visual y/o auditiva. 'Temblors', ya en el TEM y realizado por la escuela CREAT y dirigido por Jorge Albuerne, cerrará la jornada.

'Tenet', de Eunoia Kolektiva, inaugurará las actuaciones del festival. / Levante-EMV

Espectáculos internacionales

Un día después será la jornada cumbre del certamen al contar con un número destacado de actuaciones, especialmente en el Tinglado, desde el 'Karma letal' de Gonzalo Santamaría y Gibertástico a las técnicas de caída a través de un clown de Totapedra y su 'Pifia'. Además, también habrá talleres "no solo para niños y niñas, sino para familias, para que todo el mundo participe y aprenda a jugar al circo, que es la idea que mantenemos ya desde hace unos años". Por la tarde, será el turno de '3D' de la compañía francesa H.M.G que realizará dos pases; los saltos entre trapecios en una estructura de 16 metros que 'debutan' en Contorsions con el 'EH?' de Flying Pikmis o un espectáculo, 'Kairos', "muy pegadito a la danza" a cargo de la compañía francoportuguesa Fika que "capta mucho a la gente joven".

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Por último, el domingo, será el turno -todo en el Tinglado 2- de los tres pases de entre 15 y 20 minutos de compañías jóvenes valencianas dentro de 'Llavoretes', el 'Rèquiem per a un pallasso' que realizará el castellonsense Fanci García o la actuación 'Multiperspectivas', con doble cable, de la creadora gallega Paula Quintas que pondrá punto y final a un certamen en el que Ordóñez ha lanzado un mensaje al público: "que venga a sorprenderse con el festival".