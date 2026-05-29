El IVAM o el IVC recuperan fondos, mientras el presupuesto en Promoción Escénica o Patrimonio Artístico se recorta

Recuperación de fondos en algunas de las principales entidades culturales de la Comunitat Valenciana -desde el IVAM al IVC- en los Presupuestos 2026, pese a la caída en dos partidas clave como son el Patrimonio Artístico y la Promoción y Actividad Cultural y Escénica. Ese es el principal resumen que dejan las nuevas cuentas del Consell dadas a conocer este viernes, unos importes que sitúan a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades como una de las que más sube -incrementa en 450 millones hasta los 7.749-, pero con una pequeña característica. Y es que la gran beneficiada dentro de esta realidad es el área educativa -cuando se encuentra en plena huelga de docentes- frente a la rebaja presupuestaria en áreas más vinculadas al ámbito cultural.

Caídas culturales

En concreto, según se desprende de las cifras presupuestarias, la Promoción y Actividad Cultural y Escénica pierde casi un 6 % de sus fondos -más de cinco millones- y se queda en los 86,1 millones. Caso similar vive la sección 'Patrimonio Artístico, Museos y Artes Plásticas', que se queda en 71 millones de euros tras bajar un 8,5 % y, especialmente, la de 'Libro, Archivos y Bibliotecas', cuyos fondos se rebajan un 14 % para quedarse rozando los 25 millones de euros. Hay que recordar, eso sí, que estos tres capítulos fueron especialmente impulsados en las cuentas de 2025 para compensar el golpe de la dana del 29-O.

En el lado de los aumentos, el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) pasa de contar con 12 millones en 2025 a 12,9 millones este ejercicio. Un valor, eso sí, inferior a los 14,7 millones que tuvo en los de 2024. Algo similar sucede con el Institut Valencià de Cultura (IVC), que ve elevado mínimamente su presupuesto de 47,2 millones a 48 millones, pero que se queda muy lejos del importe con el que contaba en 2024 (53,4 millones). En el caso del Consorci de Museus -entidad que administra, entre otros enclaves, el Centre del Carme- también gana algo de presupuesto -300.000 euros más- para quedarse en los 6,9 millones. O lo que es lo mismo, ligeramente por encima de los 6,8 millones que tuvo en 2024.

Por su parte el Palau de les Arts, que en 2025 sumó dos líneas presupuestarias por valor de 19,2 millones, incrementa ahora sus fondos hasta los 20,2 millones, mientras que el Museo de Bellas Artes de València sube ligeramente su partida (un 1 %) hasta los 8,39 millones de euros.

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Desapariciones

Más allá de estas instituciones, también hay una desaparición llamativa. Y es que los 300.000 euros que se destinaron tanto en 2024 como en 2025 a la Fundación Toro de Lidia- concedida originalmente por Vox para la realización de actividades y festejos taurinos- desaparecen de las líneas de ayudas. También cae, eso sí, una ayuda al 'fomento de la lectura en edades tempranas' bonificada con 130.000 euros.