Iglesias, pendiente de su continuidad en Les Arts: "Hemos recogido los frutos que hemos sembrado"

El director artístico del Palau de Les Arts, Jesús Iglesias, ha vuelto a hacer balance de su dirección al frente del emblemático auditorio en el marco de la presentación de 'Turandot', la última de las óperas que se representarán en esta temporada. Con todas las entradas vendidas para las seis funciones previstas, Iglesias se ha mostrado optimista respecto a su trabajo y esta última temporada: "Se están recogiendo los frutos de las pautas que hemos marcado".

Entre esas pautas, la introducción de obras no tan consolidadas como esta ópera clásica de Giacomo Puccini, donde el público ha tenido una gran respuesta con una adquisición de entradas por encima de lo esperado, tanto en ópera como en espectáculos de danza. "Es un logro que la gente confíe en nuestras propuestas porque eso nos permite ampliar la oferta", ha añadido.

En este sentido, en conversación con Sir Mark Elder, a la dirección musical de 'Tourandot', el director inglés ha reconocido la emoción de dirigir esta pieza en València, una ciudad y una orquesta que ya conoce. De ahí que haya incidido en que es importante para el teatro moerno "llegar a la máxima gente posible", algo que está consiguiendo Iglesias: "Espero con mucho interés que Jesús iglesias siga haciendo el mismo trabajo en la próxima temporada", ha afirmado.

Así, Elder da por hecho la repetición de Iglesias al frente de la dirección artística de Les Arts, pese a que todavía no se ha oficializado hasta que el Patronato de Les Arts se reúna y cambie los estatutos. Hace unas semanas, los miembros aprobaron por unanimidad iniciar los trámites administrativos para la designación del director artístico y "acelerarlos al máximo", dado que el contrato expira a final de año. En ese encuentro también se le trasladó a Iglesias la "plena confianza" en su liderazgo al frente de la institución.

La operación para su nueva designación necesita resolver antes la cuestión jurídica, porque los estatutos de Les Arts establecen que el Patronato debe nombrar al director artístico en cumplimiento del Código de Buenas Prácticas d ela Cultura Valenciana, que contempla la convocatoria de un concurso público. La vía que estudian el Patronato y la Generalitat pasa por modificar los estatutos para eliminar esa obligación y permitir la continuidad de Iflesias sin abrir un nuevo proceso competitivo.

"En esta temporada ha salido todo bien, con contratiempos menores, pero por una alineación de astros todo el mundo está contento gracias a la combinación de suerte y trabajo, que resulta en una oferta de calidad", ha dicho Iglesias, para quien este ejercicio ha sido la muestra de que se ha consolidado el proyecto que comenzó porque ya ha madurado.

"También lo dice la crítica, situando a Les Arts al frente de la programación con mucho menos presupuesto del que cuentan el Teatro Real de Madrid o el Gran Teatre del Liceu de Barcelona", ha subrayado, en una nueva crítica al reparto de subvenciones por parte del Ministerio de Cultura, quien sigue infravalorando -en términos económicos- a Les Arts. "Al final, lo que tú me das demuestra cómo ves y el reconocimiento a mi trabajo o no", ha señalado.

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En esta misma línea, Ponce ha añadido que precisamente con producciones como 'Turandot' se demuestra la valentía de un auditorio en su programación, porque "una apuesta como esta define las decisiones artísticas y marcan un punto de inflexión en la oferta, porque es la primera vez que se estrena esta obra en Europa".