Origin, un cohete para la historia

La UPV ha conseguido un récord nacional histórico. El cohete Origin, de Faraday Rocketry UPV , ha superado el récord nacional amateur de lanzamiento. Origin ha alcanzado una altura de 10'843 kilómetros, en el Centro de Experimentación de El Arenosilo (CEDEA), en Huelva, a una velocidad máxima de 2500 kilómetros por hora, dos veces la velocidad de sonido. Un avance para la comunidad científica de la Universidad Politécnica de València que ha superado con creces el récord anterior, situado en 7.8 kilómetros. Guzmán Marchesi, estudiante de la UPV y director ejecutivo del equipo, ha declarado que "los días para que la UPV llegue al espacio están contados" y que esperan conseguirlo en algo menos de tres años.

Cohete 'Origin' antes de despegar en Huelva el 29 de mayo de 2026 / 5

Llegar al espacio

El cohete mide 3 metros y pesa 20 kg. Está fabricado completamente por estudiantes, con técnicas de fabricación propias que han permitido el desarrollo del motor del cohete, la aviónica modular y el sistema de recuperación en el mar. Su objetivo es convertir a la UPV en la primera universidad europea en llegar al espacio.

Alumnos de la UPV trabajando en el montaje del cohete 'Origin' / UPV

El equipo está formado por 68 estudiantes de diferentes grados de la Universitat Politècnica de València y consiguen este récord después de dos intentos anteriores el mes de febrero. Entonces la adversa situación meteorológica aplazó el lanzamiento el día 2 y el 23 no se consiguió el récord, pero se validó la tecnología. El equipo de la UPV ha contado con la colaboración de las Fuerzas Armadas y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) que se han implicado en el apoyo del talento joven. Además, tiene el patrocinio de varias empresas.

Faraday Rocketry lleva cuatro años mirando al espacio, tiempo en el que ha lanzado 6 cohetes y ha obtenido dos victorias en el campeonato europeo de cohetería universitario EuRoC. Se ha convertido en el primer equipo español en conseguirlo compitiendo con universidades que contaban con un mayor presupuesto.

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Alumnos de la UPV trabajando en el cohete 'Origin' / UPV

Generación Espontánea

Generación Espontánea es el programa pionero de la Universitat Politècnica de València surgido en 2014. Es la lanzadera de proyectos interdisciplinares de estudiantes, fomenta el “aprender haciendo”, potencia las competencias transversales, así como la figura mentor-estudiante. Apoya la participación de los equipos en competiciones universitarias, tanto a nivel nacional como internacional. Ha convertido a la UPV en un referente universitario en el ámbito español. Este curso está formado por 65 equipos integrados por algo más de 3000 estudiantes.