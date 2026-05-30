El Consell seca los fondos para ayudas de la AVL y mantiene las subvenciones a Lo Rat Penat y la RACV

Un día después de celebrar sus primeros 25 años de historia, la AVL sigue en cuidados intensivos. Tras el "estrangulamiento" presupuestario del pasado año impuesto por Vox, con un recorte del 25 %, los presupuestos de la Generalitat para este año dejan a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) bajo mínimos. Atendiendo al dato global, crece en fondos respecto al año pasado. Concretamente, pasa de 2,98 millones de euros a 3,14 millones, un 5,14 %.

El principal aumento destinado a la AVL se da en el gasto de personal, cuya variación se incrementa un 24 %, equivalente a 535.000 euros, tras corregir los recortes de un año atrás.

La reducción, drástica, se da tanto en las transferencias corrientes -el importe que, posteriormente, la Acadèmia puede destinar a conceder ayudas- que bajan de 563.000 euros a solo 62.000. También en las transferencias de capital -el dinero que se da para que una institución lo invierta-, que pasan de 200.000 euros a cero. El Consell ha 'secado' aún más los fondos con los que la AVL puede maniobrar para impulsar el valenciano.

Llueve sobre mojado en el Monasterio de San Miguel de los Reyes, donde tiene su sede la AVL. El anterior presupuesto ya fue una de las instituciones agraviadas. En concreto, su presupuesto se redujo un 25,08 %. El síndic de Vox, José María Llanos, expresó su voluntad de estrangular económicamente a la AVL. La institución, ante ello, tuvo que recurrir al apoyo de otras instituciones como la Diputación de Valencia o el Ministerio de Ciencia para llevar adelante algunas de sus actividades tradicionales (como la conmemoración de 'l’Escriptor de l’Any') o el mantenimiento de sus aplicaciones informáticas.

Crecimiento Lo Rat Penat y la RACV

Mientras, el Consell utilizó fondos de la Acadèmia para derivarlos a entidades como Lo Rat Penat, que recibió 200.000 euros para la rehabilitación de su sede en 2025, o 480.000 euros para ayuntamientos del PP con la finalidad de celebrar “jornadas sobre el Reino de Valencia y la cultura valenciana”; así como otros 67.000 euros para el CEU.

Este año, el presupuesto mantiene una línea similar. Lo Rat Penat recibe 100.000 euros en líneas de subvenciones: 50.000 pertenecientes a la Conselleria de Cultura y otros 50.000 a la de Justicia, dentro de una línea para "colaborar con Lo Rat Penat para la realización de actuaciones en materia de fomento del autogobierno, desarrollo estatutario, Derecho Foral Civil y señas de identidad del Pueblo Valenciano".

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Caso similar pasa en la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV). Recibe 50.000 euros de la Conselleria de Justicia para la realización de actuaciones vinculadas con el fomento del autogobierno y las señas de identidad; y otros 50.000 de la Conselleria de Cultura para financiar sus actividades culturales.