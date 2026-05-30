Todas las facetas de un cuerpo

Esta semana me ha pasado algo curioso, ha sido una semana muy estética donde he hablado sobre todo del cuerpo humano en sus múltiples facetas. He visto culos en una magnífica exposición de fotografía, he hablado de alopecia en una clínica estética, de pantalones ideales en una merienda de moda, y de arquitectura en el Open House Valencia.

La primera parada fue en Pasaje 94, el espacio de las arquitectas Camila Chiodi y María Vigliocco, para la inauguración de 'CULOS', la nueva exposición de Amparito Sebastià. Ya el nombre me pareció maravilloso, directo, sin complejos, y muy revelador.

Lo interesante es que la exposición no va realmente de culos, o sí, pero no solo. Va del cuerpo femenino observado sin juicio, sin necesidad de validación, sin correcciones, y sin filtros, algo casi revolucionario hoy en día, donde parece que no acertamos nunca con nuestro cuerpo. O nos cosificamos, o el body shaming, o lo que quiera que se le ocurra a la industria de la belleza que toca en ese momento.

Amparito reunió a mujeres de su entorno, incluida su madre, y las fotografió desde una naturalidad muy poco habitual. Había una mezcla preciosa entre vulnerabilidad y seguridad viendo a un grupo de mujeres normales, reales, distintas entre sí, posando sin pedir permiso para existir.

Pensaba mientras recorría la exposición que llevamos décadas escuchando opiniones sobre el cuerpo femenino como si fuese un espacio público, como si siempre hubiera alguien dispuesto a decirnos qué sobra, qué falta, o qué deberíamos arreglar.

Entre los asistentes estaban Carlos Tarque, Héctor Merienda, Marta Handrich, María Masià, Ana de Pablo, Sara Atienza, Jordi Iranzo, Àngela Montagud, Ana Hernández, Borja Soler y Nikita Grymak. Además, toda la recaudación irá destinada a la Asociación Alanna, algo que termina de darle sentido al proyecto porque la exposición tiene belleza pero también humanidad.

Mucha gente interesante, mucha conversación buena, y ese ambiente de inauguración donde se termina hablando de feminismo y fotografía, y sale casi obligadamente el nombre de Gerda Taro.

Precisamente de cuerpos seguimos hablando días después en el Instituto Médico Ricart, donde asistí a una jornada sobre novedades estéticas, dermatológicas y capilares. Confieso que hubo un tema que me interesó especialmente, la alopecia femenina. Parece que los únicos autorizados socialmente para quedarse calvos sean los hombres, mientras que nosotras debemos mantener eternamente una melena brillante como si fuéramos un anuncio de los años noventa.

Me gustó mucho escuchar a la Dra. Carmen Gorriz hablar de naturalidad y equilibrio frente a todos esos excesos artificiales que vemos continuamente. Porque una cosa es cuidarse y otra muy distinta convertirse en un personaje extraño de sí misma. Estuvimos allí Tatiana Roig, Elena Melendez, Adela Saez, Paloma Huerta, Natalia Jimenez, Sandra Llopis, Daniela Battista, Yolanda Moret, Patri Orduna, y Sara García.

Aprovecho también este altavoz para decir algo. Vivimos una época donde cualquiera opina sobre medicina sin tener la más mínima idea. Hace unos días el futbolista Marcos Llorente afirmó que el sol no produce cáncer de piel. Fantástico. Ya puestos, quizá un dermatólogo podría explicar tácticas defensivas en la Liga. De verdad, qué cansancio esta costumbre actual de confundir notoriedad con conocimiento, opinión con criterio...

Después de tanta reflexión estética, necesitaba un poco de frivolidad bonita, que también es importante para sobrevivir en el mundo caótico en el que vivimos. La encontré en el evento organizado por las estupendas e inteligentes hermanas Blanca y Marta Handrich en Sophie and Lucie (maravillosas sus reflexiones en su cuenta de Instagram The Handrichs)

Qué maravilla de tarde. Chicas estilosas, ropa preciosa, conversación ligera y un catering de Pepina Pastel que debería estar financiado por la Seguridad Social porque mejora inmediatamente el estado de ánimo.

Allí estaban Lorena Frejo, Carla Varea, Amparo Angoso, Lara Guerrero, Eva Cervera, Inés Mataix, Empar Hoyo y Amparo Santa Remigia. Yo salí absolutamente enamorada de un pantalón azul claro estampado tipo bandana que probablemente acabaré comprando, porque tengo una relación emocionalmente débil con la ropa bonita. Hay quien cae en las criptomonedas, yo en la belleza de los estampados.

Terminé la semana en la presentación de Open House Valencia, que este año tendrá como sede el Campus Turia de la Universidad Europea. Lo resumo porque sé que cuando alguien pronuncia la palabra “urbanismo”, ustedes empiezan a buscar mentalmente la salida de emergencia, pero diré que me sigue fascinando la gente que cree que las ciudades también deben pensarse desde la belleza.

Por allí estaban Juan Giner, Raquel Caballero, Ángel Mora, Paco Gorrea, Rubén Muñoz y Rosa Sanchidrián, hablando de patrimonio, arquitectura y espacios que mejoran la vida de quienes los habitan, y eso siempre merece la atención de todos.

Como siempre, termino con cultura. El Casino de Agricultura acoge la exposición de Aleksandra Istorik y su particular “Surrealismo Dorado”, una obra desarrollada a través de técnica mixta, y que destaca por la combinación de materiales y lenguajes visuales que dialogan entre lo real y lo simbólico, está llena de pan de oro, acrílicos metálicos y reflexiones sobre la fragilidad humana. No se la deben perder.

Al final el cuerpo, la moda, el arte, o incluso las ciudades, hablan siempre de lo mismo, de cómo decidimos estar en el mundo, de cuánto nos castigamos, de cuánto nos escondemos, y de lo difícil que sigue siendo aprender a aceptarnos tal y como somos.