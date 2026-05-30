Fani Grande y Muriel Villanueva, se alzan con el Premi Samaruc en su XXXIV edición

La XXXIV edición de los Premis Samaruc ha vuelto a convertirse en una celebración de la literatura infantil y juvenil en valenciano y del papel fundamental que bibliotecas, autores y editoriales desempeñan en la defensa de la cultura y la lengua propias. La gala, organizada por tercer año consecutivo por el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (Cobdcv), se ha celebrado este sábado en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València. Creados en 1993, los Premis Samaruc se han consolidado como uno de los principales reconocimientos de la literatura infantil y juvenil valenciana y como una cita histórica del panorama cultural. Los títulos ganadores de los Premis Samaruc 2026 se dieron a conocer durante una gala que puso el foco en la creatividad literaria, el fomento lector y la necesidad de continuar generando referentes culturales en valenciano para las nuevas generaciones.

Las galardonadas han sido Fani Grande Serrano con su obra teatral “Vull un mòbil” que se ha alzado con el galardón en la categoría infantil. La obra, ambientada en un aula, trata sobre el uso de los móviles y las redes sociales entre los más jóvenes, y sirve de acompañamiento inicial para el uso del móvil. Mientras que “El cel de l’aigua” de Muriel Villanueva ha sido la obra ganadora en la categoría juvenil. Se trata de una novela llena de sensibilidad, que narra el proceso de crecimiento de una adolescente que vive en el centro de Barcelona, con una mirada delicada sobre las emociones y el duelo. La ceremonia también ha reservado uno de los momentos más emotivos de la jornada al reconocimiento de dos profesionales destacadas del mundo bibliotecario valenciano.

El Cobdcv ha concedido el galardón Bibliotecaria del Año 2026 a Marina Calatayud Cuesta, en reconocimiento a su trayectoria en la Generalitat Valenciana y a su contribución al desarrollo del sistema bibliotecario valenciano y por su compromiso con la defensa de la profesión. Por su parte, el premio Bibliotecaria de Honor 2026 ha sido otorgado a Carme Navarro Dolz, en reconocimiento a su labor en la coordinación de clubes de lectura y en la creación de comunidades lectoras en bibliotecas valencianas.

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Durante la gala, la presidenta del Cobdcv, Teresa Gomis, ha puesto en valor la importancia de continuar generando espacios de encuentro entre literatura, bibliotecas y ciudadanía. Gomis ha destacado que “las bibliotecas públicas tienen un papel fundamental en el fomento de la lectura y en la garantía del acceso igualitario a la cultura”. Además, ha recordado a los compañeros y compañeras que “también es responsabilidad nuestra el fomento de la lectura entre la ciudadanía” y ha defendido la necesidad de “apostar por colecciones bibliográficas de calidad” y por el apoyo al ecosistema del libro valenciano. Asimismo, ha querido rendir homenaje a Everilda Ferriols, que falleció recientemente. Fue directora de la Biblioteca Pública “Pilar Faus” y de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, además de compañera del colegio y “un referente de la profesión”. Durante el acto han estado presentes representantes institucionales, profesionales del sector bibliotecario y entidades vinculadas al mundo cultural y educativo. Entre las personas asistentes, Albert Moncusí, vicerrector de la Universitat de València; Manel Alonso, miembro de la AELC, y Juli Capilla, miembro de la AEPV. Los Premis Samaruc, a lo largo de su historia, han premiado ya a más de 70 autores y autoras y se consolidan como un referente del panorama literario y bibliotecario de la Comunitat Valenciana. Tras recuperar el impulso en la edición pasada, continúan creciendo, ya que el número de obras presentadas ha vuelto a aumentar.