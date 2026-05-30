Muere a los 89 años la directora Josefina Molina, pionera del cine español

Josefina Molina, la primera mujer que obtuvo el título de directora-realizadora en la Escuela Oficial de Cinematografía, ha fallecido este sábado a los 89 años en Madrid, ha confirmado la Academia de cine, que la ha descrito como una mujer "pionera, visionaria, arriesgada, luchadora y feminista".

Directora de cine y teatro, guionista, realizadora de televisión y novelista, Molina dirigió los largometrajes 'Función de noche' (1981) y 'Esquilache' (1988), o la serie de televisión 'Teresa de Jesús' (1984). En teatro, dirigió también la adaptación de 'Cinco horas con Mario', de Miguel Delibes.

La cordobesa, apunta la Academia, fue "una de las pocas mujeres de su generación que pudo dedicarse a la dirección y que trató de hacer del cine un espacio donde la mujer también pudiera sentirse representada". Asimismo, se valió "de todos los medios que le fueron posibles" para contar las historias que narra en sus obras "luchando siempre por ser fiel a su mirada".

En 1964 inició su trayectoria profesional en TVE, donde dirigió todo tipo de programas como realizadora y guionista. Su actividad como realizadora en TVE, con series como "El camino" y "Entre naranjos", estuvo siempre marcada por el rigor creativo. Su realización más destacada para el ente público fue la serie "Teresa de Jesús", interpretada por Concha Velasco.

En 1973 dirigió su primera película, "Vera, un cuento cruel"; en 1989 estrenó el drama histórico "Esquilache", basado en la obra de Antonio Buero Vallejo "Un soñador para un pueblo"; en 1991 dirigió "Lo más natural", nominada al Goya a Mejor Actriz, Mejor Dirección Artística y Mejor Banda Sonora Original, y ganó este último.

Goya de Honor y Premio Nacional de Cinematografía

El Consejo de Ministros le concedió en junio de 2006 la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y en 2012 recibió el premio Goya de Honor. Por su parte, la Academia de Televisión de España le otorgó en 2003, el premio Toda una vida. En 2006, fundó con las también cineastas Isabel Coixet e Icíar Bollaín, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), de la que fue presidenta de honor.

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En marzo de 2015, fue elegida académica de número por la sección de Nuevas Artes de la Imagen de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y ya en 2019 obtuvo el Premio Nacional de Cinematografía.