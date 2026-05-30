Los dos libros valencianos que se suman a la biblioteca personal de la reina Letizia
La monarca fue obsequiada con múltiples obras durante su visita a la Feria del Libro de Madrid, entre ellas
La reina Letizia ha vuelto a demostrar su estrecha vinculación con el mundo de la literatura durante la inauguración de la 85ª edición de la Feria del Libro de Madrid, celebrada en el Parque del Retiro.
En su tradicional recorrido por las más de 300 casetas distribuidas por el emblemático recinto madrileño con motivo de la cita literaria, la monarca fue obsequiada por escritores y editores con numerosos libros. Otros, los compró. Así en la amplia play-list oficial de tomos que los escoltas de la reina portaron hasta palacio se encontraban dos obras con sello valenciano.
Jaime Siles, premio Reina Sofía de Poesía
Uno de los títulos que llamó la atención durante el recorrido de la monarca fue Sonido de otras lenguas, la última obra del poeta valenciano Jaime Siles, recientemente distinguido con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2026. El libro fue entregado a Letizia en la caseta de la editorial Huerga y Fierro, convirtiéndose en una de las adquisiciones más destacadas de su visita.
Natural de Valencia, Siles es una de las figuras más relevantes de la poesía española contemporánea y miembro destacado de la generación de los Novísimos. Su trayectoria literaria y académica le ha convertido en una referencia dentro de las letras hispánicas.
‘Marcelino’, el regalo valenciano de la librería Vino a por Letras
La segunda obra valenciana que pasó a formar parte de la biblioteca de la Reina fue Marcelino, de la escritora Bibiana Collado. El ejemplar fue entregado personalmente por los responsables de la librería Vino a por Letras durante la visita institucional de Letizia a la Feria del Libro.
La novela, publicada por la editorial Pepitas, aborda cuestiones relacionadas con la sexualidad en la tercera edad desde una perspectiva íntima y reflexiva, consolidando a Collado como una de las voces emergentes más destacadas del panorama literario actual.
Presencia valenciana en la gran cita literaria
La elección de estos dos títulos pone de relieve el protagonismo de la literatura valenciana en una de las citas culturales más importantes de España. Tanto Jaime Siles como Bibiana Collado representan dos generaciones y estilos distintos, pero comparten una sólida vinculación con la Comunitat Valenciana y una creciente proyección en el ámbito nacional.
Con la incorporación de Sonido de otras lenguas y Marcelino, la Reina Letizia vuelve a respaldar la creación literaria contemporánea y refuerza su imagen como una de las grandes defensoras de la lectura y la cultura en España.
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