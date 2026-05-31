La creación de filiales y el paso adelante de proyectos jóvenes ponen en auge las productoras valencianas

Luces, cámara y acción. Y si es apostando por la Comunitat Valenciana, mejor. Que la geografía de la autonomía se ha convertido en un plató de filmación cada vez más buscado para series o largometrajes está fuera de cualquier duda. Desde producciones para plataformas internacionales como 'Respira' a películas como 'El Cautivo' o 'La Cena', entre muchas otras, han utilizado recientemente las localizaciones valencianas para dar vida -en parte o completamente- a sus proyectos. Sin embargo, en paralelo a esa capacidad de atracción que cuenta hasta con rutas específicas por ciudades como València, otra realidad también se ha ido gestando dentro de este sector. Y esa no es otra que el aumento significativo en el último año de las productoras de cine que han desarrollado actividad en el territorio valenciano.

En concreto, los últimos datos publicados por el Ministerio de Cultura ligados a la Cinematografía señalan como el número de empresas del sector en la Comunitat ha pasado de las 34 de 2024 a un volumen considerablemente más alto -y que, además, es el más elevado de la serie histórica- en 2025, con 55. Una realidad, que también se da en España donde el número de firmas pasa de 561 a 661 y en otros territorios como Canarias o País Vasco, que en el caso valenciano puede analizarse a través de una serie de factores.

Empresas ligadas a otras existentes

Así lo cree Rafa Molés, presidente de la Asociación Valenciana de Empresas de Producción Audiovisual y Productores Independientes (AVANT), quién señala que además de una posible actualización estadística del organismo -la cual, en caso de haberse dado, no ha sido reflejada por el Ministerio en sus notas metodológicas-, recientemente se ha producido "un aumento de las empresas audiovisuales que venían operando y que han generado una nueva sociedad para poder operar en distintos territorios".

"La verdad es que hay sociedades que han creado otra nueva pese a tener los mismos accionistas", incide al respecto el dirigente de AVANT sobre una realidad que permite a esos propietarios tener opción con ambas firmas de poder acceder a ayudar estatales o autonómicas. O lo que es lo mismo, una "duplicidad" que -eso sí- cree que en el futuro se acabará "corrigiendo". Para Miguel Molina, presidente de la Asociación de Productores Audiovisuales Valencianos (PAV), parte de la explicación de esta crecida también puede estar en la aparición en València de nuevos CIFs -el código con el que se identifica a una mercantil- "de empresas procedentes de otras autonomías". Un caso diferente, por tanto, a territorios como el vasco o el canario donde -explica- ha habido "incentivos fiscales" para favorecer esa proliferación de firmas.

Pero no solo esta circunstancia ha influido en este alza. Porque en sus registros internos y también en los del sector, el presidente de AVANT detecta que se ha producido "una ampliación de la producción". "Podríamos decir que hace algo más de una década, de repente, la Comunitat Valenciana se convirtió en un polo de atracción para las producciones y eso hace que aumenten también las empresas dedicadas a ellas", añade. Al respecto, enfatiza entre esos motivos de impulso la apuesta "muy fuerte" por el cine que se dio a través de actores como À Punt para "favorecer coproducciones tanto internacionales como estatales" en territorios que comparten lengua y que hizo que en estos tiempos se "produjeran muchísimas películas en Valencia, muchas más que antes".

Proyectos jóvenes

Y el resultado de estos 'esfuerzos' se nota en el ecosistema. "En nuestra asociación [que aglutina a más de una treintena de empresas activas] lo hemos detectado porque tenemos nuevas incorporaciones de gente que en otros momentos no se hubiera atrevido a dar el paso de montar una productora. Gente joven que viendo el clima positivo que había esta pasada década, se ha atrevido a hacer sus propias sociedades y se ha dado cuenta de que no hacía falta irse a Madrid o Barcelona".

Un dato positivo que, eso sí, Molés piensa que viene "heredado" del buen momento previo, ya que los largometrajes que se han estrenado en los últimos tiempos "se comenzaron a financiar como mínimo hace tres años". Es decir, están dando sus frutos ahora pese a estar actualmente -añade- en un tiempo "que desgraciadamente es completamente diferente, en el que la ola va en contra". "Estamos detectando y nosotros se lo estamos advirtiendo tanto a la Conselleria de Cultura, que es la responsable del IVC [Institut Valencià de Cultura] que se está generando un clima negativo en la Comunitat Valenciana, de desconfianza. Y si se pierde la confianza, el crecimiento empresarial se estanca", avisa.

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Sobre el futuro y si este crecimiento de empresas puede ser puntual, Molés afirma que "nuestro deseo siempre es que haya muchas empresas de cine de todo tipo, desde el más independiente al más extremadamente comercial, porque beneficia mucho al sector a nivel industrial y también a nivel creativo que haya diferentes opciones". No obstante, concluye, "si se detecta un cambio en las reglas del juego, eso puede poner en riesgo esa producción. Y si no podemos coproducir, o habrá un cine muy autóctono y autárquico que limitará el número de películas o el sector será más frágil".