Cinco valencianos optan a los premios de la Academia de la Moda Española

La moda valenciana vuelve a hacerse un hueco entre la élite del diseño nacional con cinco firmas de la Comunitat Valenciana que están nominadas en le tercera edición de los Premios Academia de la Moda Española. Son Juan Vidal, Hispanitas, Pedro García, Isabel Sanchís y Paco Benavente, todos optando en diferentes categorías a los galardones que reconocen la excelencia creativa y empresarial del sector. Se entregarán el próximo 30 de junio en Madrid.

La diseñadora valenciana Isabel Sanchís es una de las grandes protagonistas de esta edición como ya lo fue en las anteriores. Su colección 'Spring Summer 2026' opta al premio a Mejor Colección, una de las categorías más relevantes de los galardones, donde competirá con firmas como Acromatyx, Carlota Barrera, Devota & Lomba o Simorra. Además, la artista valenciana también ha sido nominada en la categoría de Mejor Presentación en la cateogría de desfile por la puesta en escena de esa misma colección.

Algunos de los nominados y nominadas en la tercera edición de los Premios Academia de la Moda Española. / TVE

Como Sanchis, el diseñador Juan Vidal también repite en estos galardones y suma tres nominaciones, la principal por su colección 'Me quiere, no me quiere', así como el desfile con el que la presentó, que también está nominado. El tercer reconocimiento llega por 'Le théâtre des Souliers', nominada a mejor presentación en Nuevos Formatos.

Por último, el valenciano Paco Benavente se estrena en estas nominaciones de la Academia, que le ha tenido en cuenta para destacar su trabajo y subrayarlo en la categoría de Talento Novel bajo la marca 'Benavente'. Su candidatura lo sitúa entre los nombres emergentes llamados a protagonizar el relevo generacional de la moda española, como ha demostrado en todas las presentaciones de colecciones que ha hecho hasta la fecha.

Además del textil, el calzado valenciano vuelve a demostrar su fuerza dentro de la industria española, exportado directamente desde Alicante. La firma Hispanitas ha sido nominada a Mejor Colección de Calzado y Marroquinería por su propuesta para la temporada primavera-verano 2026. En esa misma cateogría figura también Pedro García, histórica empresa de Elda que celebra su centenario con la colección 'Essentia, 100 años de Pedro García'.

Cita para reconocer a la industria

Los Premios Academia de la Moda Española, impulsados por la Fundación Academia de la Moda Española y RTVE, celebrarán este año su tercera edición y continúan consolidándose como la principal cita de reconocimiento de la industria nacional. La gala se trasladará este año a un lugar más grande, el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid, un espacio de mayor capacidad que permitirá ampliar el número de asistentes. Estará presentada por el popular comunicador Jesús Vázquez y podrá seguirse en directo a través de La 2 y plataformas online de la cadena pública.

En total, más de 250 candidaturas optaban este año a unos premios que abarcan trece categorías y que pretenden reconocer tanto la creatividad como el tejido empresarial, la innovación, la sostenibilidad y los oficios artesanales vinculados a la moda. Los nominados han sido seleccionados mediante votación por los más de 130 miembros de la Academia de la Moda Española, que también serán los encargados de elegir a los ganadores.

Lectura de nominaciones de la Academia de la Moda Española. / RTVE

Junto a las firmas valencianas, entre los candidatos de esta edición aparecen nombres destacados del sector como Acromatyx, Carlota Barrera, Devota & Lomba, Juana Martín, Duyos, Rosa Clará, Silbon o Lola Casademunt. Además, durante la ceremonia se entregarán también el Premio Internacional y el Premio de Honor, concedidos directamente por el patronato de la Fundación Academia de la Moda Española.

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El trofeo que recibirán los ganadores vuelve a rendir homenaje al gran maestro de la costura española, Cristóbal Balenciaga. Diseñado por la joyera y creadora Helena Rohner, se inspira en el movimiento de los tejidos y en los icónicos tocados del modista vasco, convertido en una de las figuras fundamentales de la historia de la moda internacional.