Música
El Festival de Les Arts toma medidas: adelanta el cierre, reorienta escenarios y dobla pantallas para evitar molestias a los vecinos
La organización hace públicas las medidas que han tomado para cumplir con la normativa tal como marca la sentencia judicial
A cuatro días de que comience, el Festival de Les Arts ha informado sobre cómo va a proceder para hacer convivir la normativa acústica de València con la celebración de un gran festival en el entorno de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Tras semanas de polémica y su intención de mantenerse en la misma ubicación que le vio nacer, hoy la organización ha compartido las primeras medidas que van a implantar para cumplir con la sentencia que obliga a cualquier evento a no superar los 85 decibelios.
Así, la primera de las medidas será el adelanto de la apertura de puertas, que comenzará a las 16 horas. No solo eso, sino que el festival también terminará antes: será a la 1 de la mañana el cierre de cada jornada mientras que en los años anteriores terminó a las 2 de la mañana "porque creemos que la música, la cultura y la ciudad pueden seguir creciendo juntas".
Además, garantizan que habrá una "monitorización acústica en tiempo real" y una "supervisión técnica durante toda la celebración". De hecho, también se apunta a una nueva distribución del sonido que permitirá una escucha más uniforme y equilibrada dentro del recinto, llegando mejor a todos los espacios del festival.
El escenario principal contará con un doble apantallamiento en el escenario principal y una reorientación de lois escenarios.
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